Tränen im Netz: "Let's Dance"-Star am Scheideweg, platzt jetzt sogar die große Tour?
Monheim am Rhein - Renata Lusin (38) steht vor einer schweren Entscheidung. Im Netz meldet sich die "Let's Dance"-Tänzerin unter Tränen bei ihren Fans.
Im kommenden Herbst geht das beliebte RTL-Format wieder auf große Tour. Für die 38-Jährige soll es nach rund dreijähriger Babypause das lang ersehnte Comeback auf dem gebohnerten "Let's Dance"-Parkett werden. Doch der Plan wackelt …
In ihrem neuen Instagram-Format "Renata hautnah" gibt die Zweifach-Mama ihren Fans die Chance, die Person "hinter dem Vorhang" kennenzulernen. Bei der Frage: "Wann hast du das letzte Mal geweint? Und warum?", muss Lusin nicht lange grübeln.
"Schwieriges Thema", gesteht sie und verweist auf ihren jüngsten Auftritt in Bern. Nach ihrem ersten Tanz saß sie in der Umkleide und stillte Tochter Tessa. Dass Beruf und Familie auf diese Weise so toll vereinbar sind, erfüllt sie mit Dankbarkeit.
Gleichzeitig schwele in ihr aber auch ein heftiger innerer Konflikt. Besonders ein Gedanke belastet Renata schwer: "Es ist wahrscheinlich das letzte Mal, wo ich ein Kind stille. Also Tessa wird wahrscheinlich unser letztes Kind sein (…)."
Die TV-Bekanntheit möchte nach eigener Aussage noch "mindestens zehn, elf Monate stillen". Doch die "Let's Dance"-Tour steht kurz bevor. Das bedeutet: Tessa muss mit. Obwohl die Möglichkeit wohl besteht, quälen sie viele Fragen.
"Let's Dance"-Tour an der Seite von Showsieg-Partner Rúrik Gíslason
"Wie schafft sie es? (...) Ob es genauso gut klappt wie mit der ersten Tochter? Ist es besser für sie, dass ich mit sechs Monaten zum Beispiel abstille und sie bleibt zu Hause mit den Großeltern und hat ihre Routine?", zermartert sich Renata den Kopf.
"Oder ist es besser, dass ich sie mitnehme und weiter stille, wo ich wahrscheinlich glücklicher werde? Die Gedanken machen mich fertig. Ich möchte einfach tanzen", gibt die Profisportlerin zu. Eine Antwort auf ihren Zwiespalt hat sie nicht.
Eigentlich soll sie bei der Tour zusammen mit ihren ehemaligen "Let's Dance"-Partner Rúrik Gíslason (38) auftreten, mit dem sie 2021 den Titel holte. "Ich möchte mit Rúrik tanzen und ich möchte meiner Leidenschaft nachgehen", stellt Renata klar.
Gleichzeitig wolle sie aber auch Mama sein - "eine perfekte Mama, dass meine Kinder glücklich sind". Mit tränenbelegter Stimme endet sie: "Ja, diese Gedanken kommen mir, mir kommen immer wieder die Tränen."
Der Startschuss für die Tour durch die Bundesrepublik fällt am 4. November in der WT Energiesysteme Arena in Riesa. Den krönenden Abschluss gibt es am 8. Dezember mit einem Gastspiel in Wien (Österreich).
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshot), Rolf Vennenbernd/dpa-Pool/dpa