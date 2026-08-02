Tränen im Netz: "Let's Dance"-Star am Scheideweg, platzt jetzt sogar die große Tour?

Monheim am Rhein - Renata Lusin (38) steht vor einer schweren Entscheidung. Im Netz meldet sich die " Let's Dance "-Tänzerin unter Tränen bei ihren Fans.

Profitänzerin Renata Lusin (38) brachte im April dieses Jahres ihre zweite Tochter zur Welt. © Instagram/renata_lusin (Screenshot)

Im kommenden Herbst geht das beliebte RTL-Format wieder auf große Tour. Für die 38-Jährige soll es nach rund dreijähriger Babypause das lang ersehnte Comeback auf dem gebohnerten "Let's Dance"-Parkett werden. Doch der Plan wackelt …

In ihrem neuen Instagram-Format "Renata hautnah" gibt die Zweifach-Mama ihren Fans die Chance, die Person "hinter dem Vorhang" kennenzulernen. Bei der Frage: "Wann hast du das letzte Mal geweint? Und warum?", muss Lusin nicht lange grübeln.

"Schwieriges Thema", gesteht sie und verweist auf ihren jüngsten Auftritt in Bern. Nach ihrem ersten Tanz saß sie in der Umkleide und stillte Tochter Tessa. Dass Beruf und Familie auf diese Weise so toll vereinbar sind, erfüllt sie mit Dankbarkeit.

Gleichzeitig schwele in ihr aber auch ein heftiger innerer Konflikt. Besonders ein Gedanke belastet Renata schwer: "Es ist wahrscheinlich das letzte Mal, wo ich ein Kind stille. Also Tessa wird wahrscheinlich unser letztes Kind sein (…)."

Die TV-Bekanntheit möchte nach eigener Aussage noch "mindestens zehn, elf Monate stillen". Doch die "Let's Dance"-Tour steht kurz bevor. Das bedeutet: Tessa muss mit. Obwohl die Möglichkeit wohl besteht, quälen sie viele Fragen.