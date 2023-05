Riccardo Simonetti bei Kurt Krömer: Wann ist ein Mann ein Mann?

Nach seiner Auffassung reagieren in Los Angeles (Kalifornien) Menschen positiv oder gar nicht, wenn er "in einem komischen Outfit die Straße entlang" gehe. Anders sei es, vor allem oft negativ, in Deutschland.

Riccardo Simonetti (30) ist Influencer und LGBTQ-Aktivist. © Rolf Vennenbernd/dpa

In seinen Augen werde "deren Weltbild sofort zerschlagen, wenn jemand vorbeikommt, der das ganz anders macht und sich trotzdem als Mann fühlt und trotzdem als Mann angesehen werden kann".

Das Verhalten triggere in manchen Männern Momente, meinte der 30-Jährige: "Hey, ich habe gelernt, ein Mann muss so und so sein, und ich habe so viel weggeschoben, um genau diesem Bild zu entsprechen. Jetzt tue ich das und dann kommt jemand und sagt 'Die Regeln gelten nicht' und ist trotzdem ein Mann."

Wenn Neid auftrete, dann eher unterbewusst. "Ich glaube nicht, dass jemand neidisch darauf ist, dass ich materiellen Erfolg habe", ist sich der Influencer sicher.

