Roland Kaiser singt in seinem neuen Album "Marathon" über Achtung und Respekt

Das neue Album: Zwölf Titel sind es in der normalen Album-Version, drei mehr in der Deluxe-Edition. Man habe versucht, die Platte so abwechslungsreich wie möglich zu gestalten, sagt der Star.

Einundfünfzig Jahre ist der Sänger mittlerweile im Geschäft. "Da ist Marathon ein gutes Synonym für die Dauerhaftigkeit meiner Karriere", so Kaiser in einem Videostatement.

Marianne Rosenberg, Vicky Leandros, Bernhard Brink, Howard Carpendale, Roland Kaiser - gemessen an der Dauer ihrer Karriere gibt es noch so einige in der Schlagerbranche, die sich das Label Marathon an die Brust heften könnten. Aber nur einer tut es. "Marathon" ist der Titel des neuen Albums von Roland Kaiser (72). Am Freitag erscheint es bei Ariola (Sony).

So sieht es aus, das neue Album-Cover von Roland Kaiser. © --/Sony Music/dpa

Kaiser, seit mehr als zwanzig Jahren SPD-Mitglied, war immer ein politischer Mensch und hat damit nicht hinter den Berg gehalten.

Man erinnert sich an sein Plädoyer gegen Pegida und für Weltoffenheit anlässlich der Großdemo auf dem Theaterplatz 2015. Auch auf dem neuen Album geht es politisch zu. "Achtung und Respekt" ist ein Lied, das "den Zeitgeist reflektieren" will, so Kaiser.

Gemeint sind Hass und Hetze, denen man in der politischen Auseinandersetzung überall begegnet. "Hab'n sich auch manche gegen sie verschworen / Wir dürfen sie niemals verlieren / Denn wer sie verliert, hat alles verloren / Was uns menschlich macht", heißt es im Refrain. Und weiter: "Auf ihren Säulen sind wir Eins geworden / Es wär fatal, das zu riskieren / Das was wir sind, das, was wir haben / Das was in uns steckt / Es geht um Achtung und Respekt / Achtung und Respekt."

Dieser Song sicher und andere des neuen Albums werden zu hören sein, wenn Roland Kaiser "on tour" ist - auf der Arena-Tournee (25. April bis 6. Juni) und bei den Sommer-Open-Airs (27. Juni bis 18. August) inklusive der Dresdner Kaisermania (25., 26. Juli/8., 9. August). Viele Fans sind voller Vorfreude.