Roland Kaiser sagt Auftritt wegen Verletzung ab! Dieser Sänger ersetzt ihn

Wien - Viele hatten sich schon auf einen Auftritt der beliebten Schlager-Ikone gefreut - doch nun kam die Absage: Roland Kaiser (73) kann nicht wie geplant am kommenden Freitag auf dem 65. Ball der Wiener Wirtschaft in der Hofburg Wien auftreten.

Roland Kaiser (73) kann aus gesundheitlichen Gründen am Freitag nicht in Wien auftreten. © Sebastian Kahnert/dpa

Grund sei eine Bänderverletzung am Bein, wie der Veranstalter auf Instagram bekannt gab. Auf Anraten des Arztes stehe jetzt und in nächster Zeit Schonung auf dem Programm, weshalb Roland Kaiser seinen Auftritt leider absagen müsse.

"Wir wünschen ihm von Herzen eine rasche Genesung", heißt es in dem Beitrag weiter.

Aufgrund der traurigen Absage hat sich der Veranstalter allerdings um würdigen Ersatz gekümmert: "Damit der Ball für euch trotzdem unvergesslich wird, haben wir schnell reagiert: DJ Ötzi übernimmt als neuer Star-Act und bringt die Hofburg zum Beben."

Der aus Tirol stammende Österreicher (55) soll demnach für "beste Stimmung, volle Tanzflächen und echte Mitsing-Momente" sorgen.