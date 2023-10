Rolex-Desaster: Detlef D! Soost muss vor das Landgericht in Magdeburg!

Elf Jahre saß Detlef "D!" Soost (53) in der "Popstars"-Jury. Jetzt ging es für den Berliner vor das Landgericht in Magdeburg. © DPA

Das Ex-Popstar-Jurymitglied verklagte in einem Zivilverfahren einen Bekannten, dem er das teure Schmuckstück vor etwa drei Jahren geliehen hatte.

Laut dem Gerichtssprecher Christian Löffler soll Soost die Luxus-Uhr Ende 2016 für 7200 Euro gebraucht gekauft haben. Nach Angaben von "Bild" teilte der beschuldigte Bekannte Detlef im Februar 2021 mit, dass ihm die Uhr gestohlen worden sei.

Bis heute versprach er dem gebürtigen Berliner immer wieder, dass er ihm im Gegenzug das Geld zurückzahlen würde. Soost bekam die Rückzahlung jedoch nie zu sehen. Im März 2023 reicht er dann die Klage ein.

Nun ging es für beide Parteien per Videoschalte vor das Landgericht in Magdeburg. Laut Gerichtssprecher verteidigte sich der Angeklagte damit, dass er am Diebstahl der Rolex unschuldig sei. Wo das teure Stück abgeblieben sei, konnte er jedoch nicht erklären. Zudem habe er nie eine Diebstahlanzeige bei der Polizei eingereicht.

Der Richter entschied daher: Detlefs Bekannter muss blechen!