RTL-Moderatorin kritisiert radikale Programm-Kürzungen: "Schweigen fühlt sich falsch an"

Köln - Vor wenigen Tagen hatte RTL ein regelrechtes Programm-Beben verkündet und erklärt, dass gleich mehrere Formate eingestellt werden. "Explosiv"-Moderatorin Elena Bruhn (47) fand angesichts dieses radikalen Schrittes nun emotionale Worte.

"Explosiv"-Moderatorin Elena Bruhn (47) kritisierte die radikalen Kürzungen in einem Instagram-Post. © Instagram/elena_bruhn

In einem längeren Instagram-Post hatte sich die 47-Jährige am vergangenen Wochenende an ihre Follower gewandt und sich ihren Unmut von der Seele geschrieben.

"Diese Woche war die traurigste, die ich in über 20 Jahren bei RTL erlebt habe. Viele Kolleginnen und Kollegen haben in diesen Tagen ihren Job verloren", erklärte die Journalistin in dem Beitrag und sprach dabei von "Menschen, mit denen ich über Jahre gearbeitet habe", die für ihren Beruf "gebrannt und Sendungen mit Kompetenz, Haltung und Leidenschaft geprägt haben."

Es seien nicht einfach "Formate" eingestellt worden, sondern "Lebensabschnitte", wie Bruhn betonte, und sie kritisierte, dass mit den gestrichenen Stellen "Erfahrung, Wissen und journalistische Substanz verloren" gingen.

"Ich weiß, dass kein Post, kein Satz das auffangen kann. Aber Schweigen fühlt sich falsch an", stellte die "Explosiv"-Moderatorin klar, nachdem der Kölner Sender im Zuge der Kürzungen erklärt hatte, dass mit den Maßnahmen rund 600 Jobs bei RTL Deutschland wegfallen sollen.