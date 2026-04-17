RTL-Star "Tantric Eric" nach Unfall querschnittsgelähmt: Jetzt reagiert der Kölner Sender

Köln/Kapstadt (Südafrika) - Nach einem folgenschweren Sturz von einem Pferd gilt TV-Star Eric Osterlund (34) als "inkomplett querschnittsgelähmt". Jetzt reagierte auch RTL auf den Unfall seines Darstellers.

Eric Osterlund (34) gilt nach einem Reitunfall als "inkomplett querschnittsgelähmt". © Bildmontage: Instagram/tantric_eric (Screenshot)

Der Tantra-Experte, der durch seine Teilnahme an der Erotik-Doku "Stranger Sins" größeren Ruhm erlangte, zog sich bei dem Vorfall Anfang April einen Trümmerbruch des fünften Halswirbels zu, wodurch sein Rückenmark schwer geschädigt wurde.

Zu seiner Horror-Diagnose berichtete sein Freund Maximilian Stein bereits auf einer eigens eingerichteten "GoFundMe"-Seite: "Das Wort 'inkomplett' ist wichtig - es bedeutet, dass sein Rückenmark nicht vollständig durchtrennt wurde und die Aussicht auf Genesung besteht."

Doch der Weg dorthin sei "lang, ungewiss und kostspielig". Aktuell wird der 34-Jährige noch auf der Intensivstation einer Klinik in Kapstadt versorgt. In einem Statement machte RTL jetzt deutlich, wie sehr die Nachricht das Team getroffen hat.

"Eric Osterlund kennen viele als 'Tantric Eric' aus 'Stranger Sins'. Für uns bei RTL Studios und RTL+ ist er aber vor allem eines: ein geschätzter Kollege und Freund, der uns seit drei Staffeln begleitet", heißt es in dem Beitrag, den der Kölner Sender via Social Media teilte.