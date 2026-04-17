RTL-Star "Tantric Eric" nach Unfall querschnittsgelähmt: Jetzt reagiert der Kölner Sender
Köln/Kapstadt (Südafrika) - Nach einem folgenschweren Sturz von einem Pferd gilt TV-Star Eric Osterlund (34) als "inkomplett querschnittsgelähmt". Jetzt reagierte auch RTL auf den Unfall seines Darstellers.
Der Tantra-Experte, der durch seine Teilnahme an der Erotik-Doku "Stranger Sins" größeren Ruhm erlangte, zog sich bei dem Vorfall Anfang April einen Trümmerbruch des fünften Halswirbels zu, wodurch sein Rückenmark schwer geschädigt wurde.
Zu seiner Horror-Diagnose berichtete sein Freund Maximilian Stein bereits auf einer eigens eingerichteten "GoFundMe"-Seite: "Das Wort 'inkomplett' ist wichtig - es bedeutet, dass sein Rückenmark nicht vollständig durchtrennt wurde und die Aussicht auf Genesung besteht."
Doch der Weg dorthin sei "lang, ungewiss und kostspielig". Aktuell wird der 34-Jährige noch auf der Intensivstation einer Klinik in Kapstadt versorgt. In einem Statement machte RTL jetzt deutlich, wie sehr die Nachricht das Team getroffen hat.
"Eric Osterlund kennen viele als 'Tantric Eric' aus 'Stranger Sins'. Für uns bei RTL Studios und RTL+ ist er aber vor allem eines: ein geschätzter Kollege und Freund, der uns seit drei Staffeln begleitet", heißt es in dem Beitrag, den der Kölner Sender via Social Media teilte.
Hoffnungsschimmer für Eric Osterlund nach sechsstündiger Not-OP
Im Anschluss werden die Worte noch emotionaler. Die Verantwortlichen schreiben: "Mit seiner Liebe und Energie verzaubert er die Menschen vor und hinter der Kamera. Die Nachricht von seinem Unfall hat uns sehr getroffen."
Und weiter: "Wir denken an dich, lieber Eric, und wünschen dir von Herzen viel Kraft und eine schnelle Genesung." Dazu teilten die Kölner TV-Macher noch mehrere Fotos vom Set und betonten, dass RTL Studios und RTL+ ihren Star in dieser Notsituation weiter unterstützen werden.
Nach einer sechsstündigen Not-Operation befindet sich Eric inzwischen in einem stabilen Zustand. In einer persönlichen Botschaft erklärte er: "Die vergangenen Tage gehörten zu den schwierigsten meines Lebens und ich weiß, dass noch weitere schwierige Momente vor mir liegen."
Einen ersten Hoffnungsschimmer gibt es bereits: Nach dem Eingriff kann der Sex-Experte seinen Nacken sowie seine Arme teilweise wieder bewegen. "Ich arbeite weiterhin daran, Tag für Tag mehr Bewegungsfreiheit zurückzugewinnen", zeigt er sich kämpferisch.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/tantric_eric (Screenshot), gofundme