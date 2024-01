Rührender Abschied von Matthew Perry bei den Emmys: Video zeigt bewegenden Moment!

Matthew Perry (†54) starb Ende Oktober nach der Einnahme des Betäubungsmittels Ketamin. © Willy Sanjuan/Invision via AP/dpa

Für seine Rolle des Chandler Bing in der Erfolgs-Sitcom "Friends" war er zu Lebzeiten selbst mehrfach für den Emmy nominiert gewesen, durfte die begehrte Trophäe 2002 gemeinsam mit seinen Co-Stars sogar in den Händen halten, als die US-Kultserie mit dem bedeutenden Fernsehpreis ausgezeichnet wurde - nun wurde Matthew Perry bei der Preisverleihung posthum gewürdigt.

Im "In Memoriam"-Video, das während der Gala am Montagabend Fotos von im vergangenen Jahr verstorbenen TV-Stars zeigte, wurde neben Schauspielern wie etwa Adan Canto (†42), Harry Belafonte (†96), Angela Lansbury (†96) oder Kirstie Alley (†71) auch an den beliebten Serienstar erinnert, der Ende Oktober tot in seinem Whirlpool gefunden worden war.

Während auf der Leinwand ein Schwarz-Weiß-Bild des Schauspielers aus jungen Jahren eingeblendet wurde, sorgte auf der Bühne eine besondere musikalische Darbietung zu Ehren Perrys für einen Gänsehaut-Moment.

Gemeinsam mit einem Gesangsduo performte Popsänger Charlie Puth (32) zunächst seine Ballade "See You Again", ehe der emotionale Song in eine getragene Version des "Friends"-Titelsongs "I'll Be There For You" mündete.

Zu den Klängen des berühmten Serien-Intros und unter tosendem Applaus des Publikums endete das bewegende Erinnerungsvideo schließlich mit einem Foto von Matthew Perrys Gesicht.