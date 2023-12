Ruth Moschner warnt Freunde vor Weihnachtsmarkt: "Erhöhte Terrorgefahr in Deutschland"

"The Masked Singer"-Jurorin Ruth Moschner (47) warnt vor Weihnachtsmärkten und feiert kein Weihnachten. © Rolf Vennenbernd/dpa

Bei der "Movie Meets Media"-Gala flanierte die "The Masked Singer"-Jurorin als Allererste über den roten Teppich und erklärte noch vor Champagner und Gänsekeule, dass sie Weihnachten und dem ganzen Drumherum nichts abgewinnen kann.

"Gar nicht. Ich bin nicht so eine Weihnachtsfeierin tatsächlich", schoss es aus der 47-Jährigen heraus, als wir wissen wollten, wie sie das Weihnachtsfest traditionell verbringt.

Doch eines scheint der "Grill den Henssler"-Moderatorin in diesem Jahr noch stärker auf den Magen zu schlagen als die Vorstellung von Truthahn, Rotkohl und Weihnachtsbäumen: der Gedanke an einen besinnlichen Gang auf den Weihnachtsmarkt.

Denn: Wenn es nach ihr ginge, sollte der gemütliche Glühwein-Umtrunk mit Freunden zwischen Bratwurststand und dem leckeren Duft von gebrannten Mandeln 2023 lieber ausfallen. "Also, ich will ja niemandem das Geschäft versauen, aber wir haben in diesem Jahr ja erhöhte Terrorgefahr in Deutschland aufgrund der vielen brenzligen Situationen, daher lieber nicht auf den Weihnachtsmarkt."

Die TV-Bekanntheit selbst wird man in der Adventszeit also nicht bei Eierpunsch oder Feuerzangenbowle auf einem Weihnachtsmarkt erwischen. Doch wie steht es um Freunde und Familie der Schauspielerin?