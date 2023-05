Sänger Sasha überrascht mit durchtrainiertem Body! "Das ist alles echt"

Der Pop-Star und die 41-Jährige machen gerade eine Kreuzfahrt. Da ist es gar nicht so leicht, die aktuelle Form zu halten. © Instagram/sasha.music

Der 51-Jährige führte aus, dass er und seine Frau vor einiger Zeit ihre Ernährung umgestellt hätten: "Wir essen kaum noch Kohlenhydrate und ganz wenig Fleisch", verdeutlichte er.

Zudem hätten sie sich einen Fitnessraum in ihrem Haus in Hamburg eingerichtet - und dort ordentlich geschwitzt: "Wir hatten irgendwie die Schnauze voll von immer nur 'Ach, was solls'. Den Frühling haben wir dann dazu genutzt, endlich wieder mit Sport anzufangen", so Sasha.

Das einzige Problem? Die beiden sind aktuell auf einem Kreuzfahrtschiff unterwegs. "Das große Angebot an Restaurants macht es einem nicht einfach, standzuhalten. Aber der Fitnessraum ist hier absolut genial und wir hoffen, die Figur halten zu können" - das hoffen sicherlich auch die Fans!