Wutausbruch vor laufender Kamera: Carmen Geiss geht auf ihre faulen Töchter los
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Nach einer durchzechten Partynacht platzt Carmen Geiss (60) in einer neuen Folge "Die Geissens" plötzlich der Kragen. Grund dafür ist die miese Arbeitsmoral ihrer Töchter.
Nachdem die "Jetset"-Sängerin aus ihrem alkoholbedingten "Halbkoma" erwacht ist, buhlt sie an Deck der frisch renovierten "Indigo Star" um die Aufmerksamkeit ihrer Familie. Doch Robert (62), Davina (22) und Shania (21) wollen auf der Jacht gerade einfach nur chillen.
"Meine Familie hat die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch", klagt Carmen im Gespräch mit dem TV-Team. Dabei hat sie ihren Anverwandten doch etwas Wichtiges mitzuteilen. Hierfür hat die 60-Jährige sogar extra einen Spickzettel vorbereitet.
Schließlich fasst sie sich ein Herz und fragt: "1945 waren unsere Eltern noch Kinder. Deren Eltern haben Europa wieder aufgebaut, richtig oder falsch?" Ihre Älteste ahnt die Botschaft bereits: "Okay, sag' jetzt einfach nur, dass wir faul sind!", reagiert Davina genervt.
"Jeder hat gearbeitet! 24/7! Es gab nichts!", legt ihre Mutter daraufhin sichtlich aufgebracht nach. Dann mischt sich plötzlich auch noch Shania in die Debatte ein und ätzt: "Der Alkohol hat Mama nicht gutgetan, sie sollte sich besser noch mal hinlegen."
Wutrede von Carmen Geiss stößt bei ihren Töchtern auf taube Ohren
Als Carmen ihre Töchter und deren Generation im Zuge dessen als "undankbar" beschimpft, kann Davina nur noch lachen. "Wenn es nach mir gehen würde, hätten wir sechs Tage frei und nur einen Arbeitstag", schießt die 22-Jährige vorlaut zurück. Ein Satz, der Ihre Mutter vollends auf 180 bringt.
"Wir mussten uns unser Vermögen hart erarbeiten. Meine Kinder denken, wir haben einen Goldesel auf dem Balkon!", poltert die Millionärin wütend weiter. Gatte Robert versucht, sie zu bremsen: "Ich weiß nicht, warum du das alles erzählst. Die hören doch eh nicht zu."
Carmen sieht sich im Recht und hofft, dass bei den beiden "was hängen bleibt". An diesem Tag wohl eher nicht: "Ich checke es nicht, sollten wir uns jetzt angesprochen fühlen?", fragt Shania in Richtung ihrer Schwester. "Auf gar keinen Fall!", so Davina.
Ob sich der Streit auf die bevorstehende Schiffstaufe auswirkt? Neue Folgen von "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" laufen immer montags, ab 20.15 Uhr, bei RTLZWEI. Auf RTL+ sind die entsprechenden Episoden schon jetzt verfügbar.
Titelfoto: RTLZWEI