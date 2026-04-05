Wutausbruch vor laufender Kamera: Carmen Geiss geht auf ihre faulen Töchter los

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Nach einer durchzechten Partynacht platzt Carmen Geiss (60) in einer neuen Folge " Die Geissens " plötzlich der Kragen. Grund dafür ist die miese Arbeitsmoral ihrer Töchter.

"Die Geissens" gewähren bereits seit 2011 im Rahmen ihrer TV-Doku exklusive Einblicke in ihr glamouröses Leben. © RTLZWEI

Nachdem die "Jetset"-Sängerin aus ihrem alkoholbedingten "Halbkoma" erwacht ist, buhlt sie an Deck der frisch renovierten "Indigo Star" um die Aufmerksamkeit ihrer Familie. Doch Robert (62), Davina (22) und Shania (21) wollen auf der Jacht gerade einfach nur chillen.

"Meine Familie hat die Aufmerksamkeitsspanne von einem Goldfisch", klagt Carmen im Gespräch mit dem TV-Team. Dabei hat sie ihren Anverwandten doch etwas Wichtiges mitzuteilen. Hierfür hat die 60-Jährige sogar extra einen Spickzettel vorbereitet.

Schließlich fasst sie sich ein Herz und fragt: "1945 waren unsere Eltern noch Kinder. Deren Eltern haben Europa wieder aufgebaut, richtig oder falsch?" Ihre Älteste ahnt die Botschaft bereits: "Okay, sag' jetzt einfach nur, dass wir faul sind!", reagiert Davina genervt.

"Jeder hat gearbeitet! 24/7! Es gab nichts!", legt ihre Mutter daraufhin sichtlich aufgebracht nach. Dann mischt sich plötzlich auch noch Shania in die Debatte ein und ätzt: "Der Alkohol hat Mama nicht gutgetan, sie sollte sich besser noch mal hinlegen."