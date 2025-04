Sami vs. Charlie Sheen! Erotik-Star hat die Schnauze voll: "Würde alles lieber tun, als meinen Vater zu treffen"

Sami Sheen (21) hat keinen Kontakt zu ihrem Vater. © Montage: Instagram/samisheen

Der "Two and a Half Men"-Star ist bekanntermaßen zeit seines Lebens stark Alkohol- und drogenabhängig gewesen. Darunter litt Sami in ihrer Kindheit. Auch ihre Entscheidung, sich mit 18 als Erotik-Darstellerin zu versuchen, sorgte für weitere Spannung zwischen den beiden.

Zwar versöhnten sie sich immer wieder, doch nun scheint endgültig Eiszeit zu herrschen. In der neuesten Folge der Reality-Serie "Denise Richards & Her Wild Things" legte die 21-Jährige ihre Karten offen auf den Tisch.

Als Samis Mama Denise Richards (54) und Schwester Lola (19) sich mit Charlie zum Essen treffen wollten, lehnte Sami entschieden ab.

"Ich würde buchstäblich alles andere lieber tun, als mit meinem Vater zu Mittag zu essen", sagte sie. Inzwischen hätten sie und ihr Vater seit mehr als fünf Monaten keinerlei Kontakt mehr.