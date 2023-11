Ist Samira vom "Sommerhaus der Stars" trotz Ehe-Pause glücklich? "Es gibt Schlimmeres"

Samira (25) und Yasin (33) gründeten nach ihrer Teilnahme bei "Love Island" eine kleine Familie. Aktuell stecken sie tief in einer Ehekrise. © Screenshot/Instagram/samira.bne (Bildmontage)

Doch während Yasin sich zuletzt immer wieder sichtlich geknickt in seiner Instagram-Story zu Wort meldete, scheint Samira weiterhin glücklich durch ihren Alltag zu gehen.

Doch stimmt das Bild, das ihre Community in dem sozialen Netzwerk von ihr bekommt?

Sie erhalte immer wieder Nachrichten, wieso sie eigentlich so glücklich aussehe, obwohl sie gerade mitten in einer Ehekrise stecke, berichtete Samira nun in einer Story. Und die Antwort darauf lieferte sie gleich mit: "Ich habe Kinder. Und ich bin nicht der Mensch, der vor seinen Kindern oder vor der Kamera weint", so die Mutter eines zweijährigen Sohnes und einer fünf Monate alten Tochter.

"Und egal, was im Leben ist. Es gibt immer Schlimmeres", erinnerte Samira ihre Fans und betonte zudem: "Ihr werdet mich hier nicht weinen sehen! So was werde ich nicht posten."

Außerdem konnte sie sich einen Seitenhieb gegen ihren aushäusigen Ehemann (und die gesamte Männerwelt dazu) nicht verkneifen: "Alle Frauen wissen das: Männer sind wie Kinder. Und somit hat man gerade ein Kind weniger", sagte sie - autsch!

Doch ihre Aussage sei natürlich nicht böse gemeint, so Samira lächelnd.