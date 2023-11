"Love Island"-Yasin ratlos: "Muss ich mich vor meiner eigenen Frau schützen?"

Yasin Cilingir (33) hat sich erneut mit nachdenklichen Worten bei Instagram gemeldet und über seine Gefühle sowie die Ehe-Probleme mit Samira (25) gesprochen. © Fotomontage: Instagram/yasin__ca

Der 33-Jährige fuhr zu seinen Eltern, während die 25-Jährige mit den beiden Kindern Malik (2) und Medina (fünf Monate) im heimischen Hamburg blieb. "Wenn ich jetzt zu Hause wäre, dann würden wir uns extrem streiten. Das wollen wir nicht, für die Kinder", erklärte Yasin.

Am gestrigen Dienstag und heutigen Mittwoch meldete sich der einstige Kuppelshow-Kandidat erneut bei seinen Fans auf Instagram - und gewährte seiner Community Einblick in seiner Gefühlswelt.

So offenbarte er in seiner Story nachdenklich: "Es fühlt sich alles so komisch an. Du bist in einer Pause, obwohl du Kontakt hast und miteinander sprichst."

Er habe Angst davor, verletzt zu werden, wenn er sich "noch mehr öffne", so der gebürtige Bayer - der ergänzte: "Man zieht sich zurück und baut sich so eine Mauer auf, aber dann denke ich so, warum? Muss ich mich vor meiner eigenen Frau schützen?"

Beide Seiten seien natürlich verletzt, führte Yasin weiter aus. "Man muss sich bei einem Streit aber auch immer in die Lage des anderen versetzen, damit man Verständnis aufbringen kann. Sonst bringt es gar nichts."