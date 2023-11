"Love Island"-Yasin über private Probleme: "Kann das nicht alles schönreden"

Hamburg - Das hört sich nicht gut an: Yasin Cilingir (32) hat sich am heutigen Dienstag wieder einmal mit sehr nachdenklichen Worten bei seinen Fans auf Instagram gemeldet.

"Love Island"-Kandidat Yasin Cilingir (32) hat am Dienstag auf Instagram von privaten Problemen berichtet. Ob es dabei um die Ehekrise mit Frau Samira (25) ging? © Fotomontage: Instagram/yasin__ca

Zunächst erkundigte sich der ehemalige "Love Island"-Kandidat in seiner Story, wie es seinen Followern gehe - anschließend entschuldigte er sich für seine Inaktivität: "Ich war in den vergangenen Tagen einfach zu down, um die ganze Zeit mit euch zu sprechen."

Es gebe einige Punkte und Probleme in seinem privaten Leben, die er nicht mit seiner Community teilen wolle. "Über einige Dinge spricht man einfach nicht. Das extrem Private, das gehört hier einfach nicht rein", verdeutlichte er.

Zwar erklärte Yasin lediglich - ohne ins Detail zu gehen - dass es um familiäre Dinge gehe, er dürfte aber wohl auf die kriselnde Ehe zwischen ihm und Frau Samira (25) anspielen. Die beiden hatten in der Vergangenheit immer wieder offenbart, dass sie Probleme haben.

"Ich bin sehr vorsichtig, was dieses Thema angeht. Dinge, die die Familie betreffen, sollten immer zu Hause bleiben und nicht hier rausgehen", unterstrich der Kuppelshow-Kandidat.

Aktuell gebe es aber einige Punkte, die ihn sehr belasteten, so der zweifache Vater. "Ich kann das dann hier auch nicht alles schönreden, so wie es heutzutage typisch ist. Nein, es ist wirklich nicht alles so schön, wie viele es immer zeigen", betonte Yasin.