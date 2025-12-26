Weihnachts-Essen bei Sara Kulka: "Werde mir einfach eine Tütensuppe machen"

Leipzig - Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat, saftiger Gänsebraten oder zarter Karpfen: Fast jede Familie hat zu Weihnachten ihre ganz eigenen kulinarischen Traditionen. Bei Sara Kulka (35) hingegen wird es dieses Jahr etwas reduzierter als sonst.

Sara Kulka (35) verbringt Weihnachten und den ersten Feiertag allein. © Bildmontage: Instagram/sarakulka_

"Eigentlich ist unser traditionelles Weihnachtsessen immer Piroggen, Eier, Salate und Rouladen, also ein Mix aus polnischem und deutschem Essen", erzählt die gebürtige Polin im TAG24-Interview. "Doch dieses Jahr werde ich mir einfach eine Tütensuppe machen, da wir nicht als Familie feiern."

Diesmal wird die Leipzigerin, die im Herbst in den Formaten "Villa der Versuchung" und "Die Abrechnung" zu sehen war und damit ein kleines TV-Comeback feierte, für sich sein. Den 24. und 25. Dezember werde sie "allein ohne Kids" verbringen.

Ihre beiden Töchter, Matilda (11) und Annabell (8), sind demnach bei ihrem Papa, von dem Sara getrennt lebt. "Ich werde mich zu Hause mit Aussortieren ablenken", gibt sie einen Einblick in ihre Pläne.

Den zweiten Weihnachtsfeiertag aber verbringen Sara und ihre Mädels bei Mama Goscha (53) - "mit klassischem polnischem Essen", wie sie TAG24 verrät. Auch Oblaten gehören in der besinnlichsten Zeit des Jahres zum jahrelangen Brauch der Familie.