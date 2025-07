Sara Kulka rastet wegen "wandelndem Perversling" aus: "Er sieht Frauen als zweckhafte Sexobjekte"

Ronald Schill (66) und Sara Kulka (35) geraten in Streit. © Joyn

In Folge 3 giften sich die beiden Reality-Teilnehmer so richtig an. Eskaliert ist die Situation, als sich die Sächsin über seinen Ego-Move beschwert, jede Nacht für 2000 Euro im kuschelig-weichen Bett zu schlafen, was vom Jackpot abgezogen wird.

Er sei "von der Seite aufs Wüsteste angepöbelt" worden, behauptet Richter Gnadenlos. "Hat sich deine billige Blondierung ins Gehirn durchgefressen oder was?"

Dass er sich als früherer Hamburger Innensenator über die zweifache Mutter stellt und behauptet, dass sie "nichts" sei und "nie in [ihrem] Leben" etwas werde, lässt das frühere GNTM-Model lauter werden: "Was für ein Scheiß-Senator? Deswegen bist du in einem f***ing Reality-Format oder was, du Birne!"

Er kontert, dass er auch Kanzlerkandidat 2002 gewesen sei. "Das bist du aber nicht mehr, deswegen bist du hier, also halt den Ball flach!"