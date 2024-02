"Brüh' im Lichte" - Sarah Connor kontert nach über 18 Jahren: "Das habe ich so nicht gesungen"

Es gilt als der Pannen-Klassiker bei der deutschen Nationalhymne, als Sarah Connor "Brüh' im Lichte" sang. Doch sie klärt auf: So war das alles gar nicht.

Von Marco Schimpfhauser

Unterföhring - In der kommenden Folge "Wer stiehlt mir die Show?" (schon jetzt bei Joyn+ zu sehen) wird sich Sängerin Sarah Connor (43) am Sonntagabend zu ihrem Patzer bei der Nationalhymne 2005 in der Allianz Arena äußern.

Sängerin Sarah Connor (43) erinnert sich an die Hymnen-Panne: Ein Fehler war da - aber dieser hatte nichts mit "brühen" zu tun. © Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Geplant ist das Thema offensichtlich nicht, aber mit viel Selbstironie kommt es schließlich doch dazu, als Moderator Joko Winterscheidt (45) gerade ein Spiel erklären will.

"Hattet ihr schon einmal Texthänger?", will der Showmaster von seinen Kandidaten wissen. "Neeeeein. Neeeein, noch nie", nimmt die Sängerin die unfreiwillig gespielte Vorlage auf. "Ich improvisier' dann einfach immer." In dem Moment wird auch Winterscheidt klar, warum sich alle im Studio über die Reaktion der Sängerin gerade amüsieren. Sarah Connor Kinder von Sarah Connor verzaubern mit Gesangsduett: "Einfach nur Wow!" "Oh Gott, 'tschuldigung", will er die Situation noch retten. Aber zu spät. "Oh Gott, scheiße. Ich hab gar nicht so weit gedacht", sagt er weiter und versucht dabei, sein Lachen zu verbergen. Zur Erinnerung: Im August 2005 hatte Sarah Connor die Ehre, zur Eröffnung der Allianz Arena in München die deutsche Nationalhymne zu singen. Doch statt "Blüh' im Glanze dieses Glückes" sang sie "Blüh' im Lichte dieses Glückes." Die Sängerin erinnert sich: "Ich stand da alleine auf diesem Rasen als junges Mädchen", erzählt sie sichtlich amüsiert im Rückblick. "Und ich wusste in dem Moment: Irgendwas war falsch. Ich wusste aber nicht, was."

Band und Familie nahmen Gag auf: "Alle hatten T-Shirts mit 'Brüh im Lichte'"