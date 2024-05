Nach Kilo-Schock: Wollny-Tochter steigt auf Waage und kontaktiert sofort ihre Fans!

Die ältere Schwester von Loredana Wollny (20) verrät, dass ihr Arzt zuletzt die Dosis für ihre Schilddrüsentabletten erhöht habe. Für sie die einzige logische Erklärung, warum die Pfunde nicht so recht purzeln wollten.

Warum ihre strenge Diät plötzlich funktioniert, nachdem sich in den vergangenen Wochen kaum eine Veränderung hatte erkennen lassen, kann sich die Nordrhein-Westfälin "auch irgendwie nicht erklären". Ein möglicher Grund fällt ihr dann aber doch noch ein.

Ihr Wunschgewicht hat die Tochter von Silvia Wollny (59) vier Monate später zwar noch nicht erreicht, doch der Weg ist geebnet. "Ich bin richtig, richtig happy, dass mein Gewicht so steil runtergeht", freut sich die Altenpflegerin in einer aktuellen Story.

Kurzerhand sagte sie den Kilos (mal wieder) den Kampf an. Auf Instagram formulierte sie damals ihr Ziel: "Bis zum Sommer zehn bis zwölf Kilo abnehmen. Ich bin gespannt, ob ich das schaffe, aber ich hoffe es!"

"Ich bin immer wieder erstaunt, wenn ich mir meine Storys anschaue, was ich wieder für Pausbäckchen bekommen habe", zeigte sich die TV-Bekanntheit zu Beginn des Jahres noch schockiert von ihrem äußerlichen Erscheinungsbild.

Ihr Freund Tinush ist für die 25-jährige Blondine derzeit die allergrößte Stütze. © Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshot)

Offenherzig präsentiert Sarah-Jane in ihrer Story dann auch noch ihr aktuelles Gewicht. Demnach bringt die 25-Jährige derzeit 80,65 Kilo auf die Waage. Für ihr Wunschgewicht von 76 Kilogramm verzichtet sie auf Süßigkeiten und Fast Food.

Außerdem setzt die Blondine auf mehr Bewegung im Alltag. Ein wichtiger Faktor sei zudem die Psyche: "Wenn man sich einen zu großen Kopf macht, dann funktioniert das alles eh nicht", stellt sie klar.

In letzter Zeit drehen sich die Gedanken der 25-Jährigen ohnehin weniger um sie selbst, als um Silvia. "Ich vermisse meine Mama", schluchzte Sarah-Jane kürzlich in ihr Handy, während sie einsam auf dem Bett saß und ihr die Tränen in die Augen schossen.

Die ehemalige "Promi Big Brother"-Gewinnerin befindet sich aktuell im Beisein einiger anderer Clan-Mitglieder am Zweitwohnsitz der Familie in der Türkei und hat dort offenbar mit erheblichen gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Was ihr genau fehlt, ist nicht bekannt.