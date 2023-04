Sarah Engels erzürnt Fans mit Liebes-Post an Julian: "Er bedeutet dir mehr als deine Kinder?"

Viele Fans schlussfolgerten nach der Veröffentlichung der Zeilen nämlich, dass Sarah ihren Mann angeblich über ihre beiden Kinder Alessio (7) und Solea (1) stellen würde, weil die Sängerin ihre beiden Sprösslinge in dem Beitrag unerwähnt ließ.

"Ich möchte dir sagen, dass du mir mehr bedeutest, als jeder Mensch auf dieser Welt", säuselte die zweifache Mama unter anderem in dem Beitrag - und zog damit erneut den Unmut etlicher Follower auf sich.

Auch am Samstagabend hatte Sarah mit ihren Fans einen neuen (eigentlich unverfänglichen) Schnapsschuss geteilt, auf dem sie zusammen mit Julian in die Kamera gelächelt und ihrem Ehemann verliebte Worte gewidmet hatte.

Den traumhaften Aufnahmen und strahlenden Gesichtern der Familie nach zu urteilen, war die Reise eigentlich ein voller Erfolg - auf eine Sache hätte die ehemalige "The Masked Singer"-Siegerin jedoch sicher gut und gerne verzichten können: die ungefragte Meinung zahlreicher User!

So gab es für die Follower nicht nur Einblicke in die Luxus-Unterkunft der vier, sondern auch zahlreiche Aufnahmen von diversen Ausflügen , die Sarah und ihre Liebsten unternommen hatten.

Die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin hatte es sich in den letzten zwei Wochen zusammen mit ihrer Familie auf Bali gutgehen lassen und eine paradiesische Auszeit in tropischen Gefilden eingelegt. Mit dabei (zumindest virtuell) waren auch die knapp zwei Millionen Instagram-Fans der Kölnerin, mit denen Sarah am laufenden Band Eindrücke ihrer Reise geteilt hatte.

Sarah Engels (30) liebt es, mit ihrer Familie die Welt zu bereisen. © Instagram/sarellax3

So dauerte es nicht lange, bis sich in der Kommentarspalte des Beitrags allerhand erzürnte Meinungen sammelten.

"Er bedeutet dir also mehr als deine Kinder? Das ist traurig", unterstellte ein User der einstigen DSDS-Kandidatin. "Wenn dein Mann das Beste ist, was dir im Leben passiert ist, was ist dann mit deinen Kindern?", fragte sich auch ein anderer neben vielen weiteren Usern.

Die 30-Jährige bekam jedoch auch Rückendeckung von ihren Fans. "Als ob sie ihre Kinder nicht lieben würde - Leute, denkt doch mal mit!", forderte beispielsweise eine Followerin und sprach ihrem Idol damit wahrscheinlich aus der Seele.

Als berühmte Sängerin, die seit vielen Jahren im Business ist und sich schon häufig mit missgünstigen Kommentaren konfrontiert sah, dürfte sich Sarah inzwischen ohnehin ein dickes Fell zugelegt haben.

So schien auch die jüngste Kritik an der "Mama"-Interpretin abgeprallt zu sein: Trotz etlicher Internet-Trolle teilte die Kölnerin noch einige weitere Impressionen ihrer Reise - und die sahen ganz danach aus, als hätte die 30-Jährige ihren Urlaub ungeachtet der Negativ-Kommentare in vollen Zügen genossen.