Sarah Engels' Mallorca-Urlaub beginnt mit einem Ärgernis

Die Ferien in NRW haben begonnen und viele Familien zieht es in den Süden. So auch Sarah Engels und ihre Liebsten, die es sich auf Mallorca gemütlich machen.

Von Florian Fischer

Mallorca/Köln - Die Sommerferien in Nordrhein-Westfalen haben begonnen und viele Familien zieht es in den Süden. So auch Sarah Engels (30) und ihre Liebsten, die es sich auf Mallorca gemütlich machen. Sarah Engels (30) macht derzeit mit ihrer Familie Urlaub auf Mallorca. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/sarellax3 In den Osterferien verweilte die frühere Teilnehmerin von "Deutschland sucht den Superstar" gemeinsam mit Ehemann Julian (30) sowie den Kindern Alessio (8) und Solea (1) schon auf Bali. Das Pfingstwochenende verbrachte man dann zusammen mit einigen Familienmitgliedern im niederländischen Ossenzijl. Nun also geht es für einige Wochen auf die Lieblingsinsel der Deutschen. Doch der Trip nach Palma de Mallorca begann mit einem Ärgernis. "Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr habt gut geschlafen?", fragte Sarah ihre rund 1,8 Millionen Follower aus dem Bett heraus. Sarah Engels Intimes Foto aus dem Bett: Sarah Engels schmust mit ihrem Julian - "sie sind nackig" Denn die Ex-Frau von Pietro Lombardi (30) schien gerade erst aufgewacht zu sein. Zwar seien sie und ihre Familie "sehr gut auf Mallorca angekommen", aber "leider mit etwas Verspätung". Knapp zweieinhalb Stunden Verzögerung mussten Sarah und Julian auf sich nehmen, weshalb die beiden "irgendwann kaputt und müde" waren. Sarah Engels genießt das Familienleben in vollen Zügen Sarah Engels und Ehemann Julian sind erschöpft Doch es gab auch einen Grund dafür, dass sowohl die Sängerin als auch der frühere Fußball-Profi erschöpft waren. "Wir haben die ganze Zeit versucht, die Kinder motiviert zu behalten und die aber auch irgendwann keinen Bock mehr hatten", teilte Sarah in ihrer Story mit. Daher genoss das Paar die erste Nacht auf Mallorca und habe deshalb "richtig, richtig lang geschlafen und durchgeschlafen". Vor allem nach den vergangenen Tagen und Wochen, wo viel los war, habe der lange Schlaf der früheren "The Masked Singer"-Gewinnerin gutgetan. Ein kleines Problem brachte dies jedoch mit sich: Normalerweise gehen Sarah und Julian vor dem Frühstück zum Sport, doch das war dieses Mal nicht möglich. "Wenn wir jetzt nicht zum Frühstück gehen, dann schaffen wir das nicht mehr", so die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin.

