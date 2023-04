Ariana Grande immer dünner? Sängerin wehrt sich und erklärt, was dahinter steckt

Los Angeles (USA) - Fans sind besorgt um Sängerin Ariana Grande (29). Diese wird nämlich wohl immer dünner. In einem dreiminütigen TikTok -Video äußerte sie sich nun dazu und redet vor allem Body-Shamern ins Gewissen.

"Ich persönlich weiß, dass der Körper, mit dem ihr meinen derzeitigen Körper vergleicht, die ungesündeste Version meines Körpers war", gab die Sängerin mit gerunzelter Stirn bekannt. "Ich nahm viele Antidepressiva ein und trank währenddessen und aß schlecht, und am tiefsten Punkt meines Lebens, sah ich so aus, wie ihr mich für 'gesund' befunden habt."

"Es gibt viele verschiedene Arten von Schönheit. Es gibt viele verschiedene Wege gesund und schön zu sein", sagte sie und betonte anschließend, sich in ihrem jetzigen Körper wohler und besser zu fühlen.

Gegenüber besorgten aber auch kritischen Followern und Fans erklärte sie in einem dreiminütigen Video auf TikTok, dass Gesundheit und Schönheit unterschiedlich aussehen können. Die 1,53 Meter große Sängerin habe nun einmal einen recht zierlichen Körper.

Zu dick, zu dünn, zu groß zu klein - wer im Licht der Öffentlichkeit steht, ist vielen Kommentaren und Meinungen ausgesetzt. So auch Sängerin Ariana Grande, die nun gegen Bodyshaming wehrt.

Ariana Grande (29) bei den Grammy Awards 2020. © KEVORK DJANSEZIAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Darin ging es vor allem um Arianas Gewichtsverlust und den Schicksalsschlag, den die Sängerin 2018 erlitt, als ihr damaliger Ex-Freund, Rapper Mac Miller, an einer Überdosis im Alter von nur 26 Jahren verstarb. Anschließend löste sie ihre Verlobung mit Komiker Pete Davidson (29) auf.

Im selben Jahr wurde ein Anschlag auf eines ihrer Konzerte in Manchester verübt.

"Man weiß nie, was eine Person gerade durchmacht", fügte Ariana in ihrem TikTok-Video hinzu und deutet dabei vielleicht auf ihre eigenen Erfahrungen hin. "Also seid sanft zueinander und zu euch selbst."

Nach ihrer Ansage sind die Follower erleichtert, dass es der Sängerin gut geht und sichern ihrem Star Unterstützung zu.

Selbst der eigene offizielle TikTok-Account der Social-Media-Plattform hinterließ ein rosa Herz.