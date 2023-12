Schlaflose Nächte: Jenny Elvers' Sohn Paul spricht über ersten Nachwuchs!

Und werden wir Paul in nächster Zeit noch mal in der TV-Landschaft sehen oder konzentriert er sich lieber auf sein Leben mit Freundin und Hund? "Ich habe diverse Anfragen, aber ich schaffe das allein zeitlich nicht", so Paul. Doch es gebe da ein Format, dass ihn dann doch noch reizen würde: "Das Einzige, das ich machen würde, wäre 'Promi Big Brother'. Das ist nicht so schlimm und das geht auch nicht so lang", so Paul lachend.



Außerdem fände er es cool, dass sein Vater Alex Jolig (60) bei der ersten Staffel von "Big Brother" dabei war und seine Mutter schließlich die erste Staffel von "Promi Big Brother" gewann. "Das ist sozusagen Familientradition."