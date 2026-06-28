Schluss, aus, vorbei! Schlagerstar Michelle überrascht mit Liebesbrief und sorgt für Tränen bei letztem Auftritt
Kitzbühel (Österreich) - Jetzt ist es endgültig vorbei! Schlagerstar Michelle (54) hat ihre beeindruckende Musikkarriere beendet - und der Abschied ging nicht nur ihren Fans nahe.
"Es sind natürlich wahnsinnig viele Gefühle in mir. Aber das Schönste ist, dass wir den für mich letzten Abend mit Menschen feiern, die mit mir durch Höhen und Tiefen gegangen sind", zeigte sich die Sängerin bei ihrem letzten Auftritt in Florian Silbereisens (44) ARD-Show "Schlagerbooom Open Air" nochmals emotional.
Ganze drei Mal durfte die 54-Jährige im Stadion von Kitzbühel zum Abschluss ihr Können darbieten.
Zunächst performte die Ex-Frau von Matthias Reim (68) ein Medley aus mehreren ihrer zahlreichen Hits. Dann folgte ihr wahrscheinlich bekanntester Song: "Wer Liebe lebt".
Mit der Single belegte sie 2001 den achten Platz beim Eurovision Song Contest.
Danach sorgte die Sängerin für eine Riesenüberraschung. Denn sie kramte einen Zettel hervor und richtete das Wort an Gastgeber Silbereisen.
"Das ist ein Liebesbrief an euer Team, an euch alle gemeinsam", machte die 54-Jährige klar.
Michelle sorgt für Tränen bei Florian Silbereisen
Alle hätten ihr ein Gefühl geschenkt, welches sie im Leben habe selten spüren dürfen. "Das Gefühl von Halt, Freundschaft und blindem Vertrauen. Das Gefühl von Zusammenhalt und Familie", schwärmte Michelle, die versprach, dass sie für immer eine Familie bleiben. "Bis zum letzten Akkord."
Mit diesen rührenden Worten sorgte sie dafür, dass bei Silbereisen sogar die Tränen kullerten. "Ich möchte dir noch eins mitgeben: Wann immer etwas sein sollte, wenn du irgendwie Unterstützung brauchst, dann melde dich", so der Entertainer.
Zudem versprach er Michelle vor Millionen Fernsehzuschauerinnen und -zuschauern, dass er immer für sie da sein werde.
Zum Abschluss durfte der Schlagerstar, der in Zukunft wieder Tanja Hewer heißen wird, ein drittes Mal dem Publikum einheizen.
Ihr Abschiedssong "Das war's für mich" sorgte bei dem einen oder anderen Fan für Gänsehaut. Anschließend ging die Mutter von Marie Reim (26) dann sogar noch vor ihren Anhängern auf die Knie.
"Macht’s gut und bleibt glücklich!", gab sie ihren Fans noch mit auf den Weg.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa