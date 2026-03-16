Schock auf dem roten Teppich: Schauspiel-Star zeigt Horrorzähne
Los Angeles (USA) - Ekel-Moment am Rande der Oscar-Verleihung ins Los Angeles: Als Schauspieler Jack O'Connell (35) am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf dem roten Teppich seine Zähne zeigte, stockte dem ein oder anderen Fotografen vermutlich der Atem - denn statt wie in Hollywood üblich strahlend weiß und perfekt grade waren seine Beißer zackig und von gelblich-roter Farbe.
Doch nach dem ersten Schock dürfte jedem Fan klar geworden sein, dass der Brite lediglich ein hochprofessionelles Fake-Gebiss im Mund gehabt haben dürfte.
Die Zähne sahen zwar täuschend echt aus, waren aber nur eine Hommage an seine Rolle in dem Vampir-Horrorstreifen "Blood & Sinners", der bei der Preisverleihung unglaubliche 16 Mal nominiert gewesen ist und am Ende vier Awards mitnehmen konnte.
Auch O'Connell selbst spielt in dem Film einen Blutsauger, war aber für keinen Award nominiert.
Seine Rolle "Remmick" legt sich in "Blood & Sinners" mit den Zwillingen Elijah "Smoke" und Elias "Stack" Moore (Michael B. Jordan, 39) an und sorgt mit einer atmosphärischen musikalischen Einlage für eine der Schlüsselszenen des Films.
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