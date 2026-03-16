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Schock auf dem roten Teppich: Schauspiel-Star zeigt Horrorzähne

Jack O'Connell zeigte bei den Oscars 2026 seine (falschen) Zähne - zackig und von gelblich-roter Farbe.

Von Niklas Perband

Los Angeles (USA) - Ekel-Moment am Rande der Oscar-Verleihung ins Los Angeles: Als Schauspieler Jack O'Connell (35) am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf dem roten Teppich seine Zähne zeigte, stockte dem ein oder anderen Fotografen vermutlich der Atem - denn statt wie in Hollywood üblich strahlend weiß und perfekt grade waren seine Beißer zackig und von gelblich-roter Farbe.

Jack O'Connell (35) zeigte auf dem roten Teppich seine "neuen" Zähne.
Jack O'Connell (35) zeigte auf dem roten Teppich seine "neuen" Zähne.  © dpa/Invision | Jordan Strauss

Doch nach dem ersten Schock dürfte jedem Fan klar geworden sein, dass der Brite lediglich ein hochprofessionelles Fake-Gebiss im Mund gehabt haben dürfte.

Die Zähne sahen zwar täuschend echt aus, waren aber nur eine Hommage an seine Rolle in dem Vampir-Horrorstreifen "Blood & Sinners", der bei der Preisverleihung unglaubliche 16 Mal nominiert gewesen ist und am Ende vier Awards mitnehmen konnte.


O'Connell als Vampir in "Blood &amp; Sinners" (2.v.l.).
O'Connell als Vampir in "Blood & Sinners" (2.v.l.).  © IMAGO / ZUMA Press

Auch O'Connell selbst spielt in dem Film einen Blutsauger, war aber für keinen Award nominiert.

Seine Rolle "Remmick" legt sich in "Blood & Sinners" mit den Zwillingen Elijah "Smoke" und Elias "Stack" Moore (Michael B. Jordan, 39) an und sorgt mit einer atmosphärischen musikalischen Einlage für eine der Schlüsselszenen des Films.

Titelfoto: Montage: dpa/Invision | Jordan Strauss, IMAGO / ZUMA Press

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