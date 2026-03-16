Schock auf dem roten Teppich: Schauspiel-Star zeigt Horrorzähne

Los Angeles (USA) - Ekel-Moment am Rande der Oscar-Verleihung ins Los Angeles : Als Schauspieler Jack O'Connell (35) am Sonntagnachmittag (Ortszeit) auf dem roten Teppich seine Zähne zeigte, stockte dem ein oder anderen Fotografen vermutlich der Atem - denn statt wie in Hollywood üblich strahlend weiß und perfekt grade waren seine Beißer zackig und von gelblich-roter Farbe.

Jack O'Connell (35) zeigte auf dem roten Teppich seine "neuen" Zähne. © dpa/Invision | Jordan Strauss

Doch nach dem ersten Schock dürfte jedem Fan klar geworden sein, dass der Brite lediglich ein hochprofessionelles Fake-Gebiss im Mund gehabt haben dürfte.

Die Zähne sahen zwar täuschend echt aus, waren aber nur eine Hommage an seine Rolle in dem Vampir-Horrorstreifen "Blood & Sinners", der bei der Preisverleihung unglaubliche 16 Mal nominiert gewesen ist und am Ende vier Awards mitnehmen konnte.



