Schwer kranker Bruce Willis: Dreht er noch diesen letzten Film?

Bruce Willis (68) ist an frontotemporaler Demenz erkrankt. © ANGELA WEISS / AFP

Kult-Regisseur Quentin Tarantino (60) will seinem guten Freund und Kollegen Bruce Willis offenbar einen "würdigen" Hollywood-Abschied bereiten. Wie der britische Express berichtete, wünsche sich der Filmemacher, dass der "Stirb langsam"-Star eine Rolle in seinem nächsten Streifen "The Movie Critic" übernehme.



Die Dreharbeiten für Tarantinos zehnten und voraussichtlich letzten Film sollen demnach im September beginnen und nach dem Willen des Erfolgs-Regisseurs nicht ohne einen kurzen Auftritt von Hollywood-Legende Bruce Willis über die Bühne gehen.

Quentin habe sich mit seinem Vorhaben allerdings noch nicht an die Familie des schwer kranken 68-Jährigen gewandt, erzählte ein Insider dem Blatt. "Er wird sich ihren Wünschen vollständig beugen, wenn sie sagen, dass er zu krank ist."

Sollten Willis' Frau Emma Heming-Willis (45) und seine restlichen Angehörigen nicht mit den Plänen einverstanden sein, werde der 60-Jährige versuchen, "einen kurzen Clip aus einem der vielen früheren Filme von Bruce einzubauen".

Er wolle seinem langjährigen Kumpel, mit dem ihn seit der Zusammenarbeit bei Tarantinos Kultfilm "Pulp Fiction" im Jahr 1994 eine enge Freundschaft verbindet, auf diesem Wege Tribut zollen.