"Er jagte mich den Flur hinunter!": Sängerin packt über Sex-Party mit P. Diddy aus

New York/Toronto - Seit zwei Wochen sitzt P. Diddy (54) wegen Missbrauchs und Menschenhandels in U-Haft in New York und wartet auf seinen Prozess. Mehrere Missbrauchsopfer haben bereits schwere Vorwürfe gegen Sean Combs, wie er bürgerlich heißt, erhoben. Jetzt hat sich Künstlerin und Sängerin Good Fridae (41) zu Wort gemeldet und behauptet, auch zu Diddys Opfern zu gehören.