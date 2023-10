Schwesta Ewa feiert Freispruch vor Gericht und blamiert Polizei

München/Duisburg/Frankfurt am Main - Der Schuss ging für die Hüter von Recht und Ordnung mal gewaltig nach hinten los - und sorgte zugleich für jede Menge Erheiterung bei Rotlicht-Rapperin Schwesta Ewa (39) .

Gemeinsam mit ihrem Rechtsbeistand, André Miegel (34), feierte Schwesta Ewa (39) ihren Freispruch mit einem Instagram-Reel. © Montage: Instagram/schwestaewa

Anfang der Woche hatte die einstige Prostituierte auf ihrem Instagram-Kanal angekündigt, dass sie sich am gestrigen Mittwoch vor dem Amtsgericht in München verantworten müsse. Worum es ging, darüber hüllte sich Ewa zunächst in Schweigen.

Jetzt erfuhr die "Bild"-Zeitung, weshalb Ewa Malanda, wie die Musikerin mit bürgerlichem Namen heißt, vor dem Kadi antreten musste.

Tatsächlich ging es bei dem Termin vor Gericht um ein Blitzerfoto, welches Ewa Ende Februar dieses Jahres in der Dachauer Straße in der bayerischen Landeshauptstadt ausgelöst haben soll.

Mit einem Mercedes mit Kennzeichen der Stadt Duisburg (Ewas derzeitigem Wohnsitz) soll die Rapperin in einer Tempo-50-Zone mit 76 km/h unterwegs gewesen sein. Die Folge: 115 Euro Bußgeld sowie ein Punkt in Flensburg.

Da Ewa die Zahlung jedoch verweigerte und Einspruch einlegte, kam es schließlich zum Gerichtstermin in München.

Mit an Bord: Ewas Anwalt, André Miegel (34), auf den der geblitzte Mercedes übrigens zugelassen war. Und an dieser Stelle wird es richtig peinlich für die Ordnungshüter. Denn die Kollegen aus Duisburg haben bei der Ermittlung der Temposünderin erheblich geschludert.