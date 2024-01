Hochzeit und Kinder: Bei Selena Gomez und Benny Blanco wird es ernst!

Selena Gomez (31) wünscht sich offenbar eine eigene Familie. © Evan Agostini/Invision/AP/dpa

Kuschelnd bei Instagram oder knutschend bei den Golden Globes - Selena Gomez zeigt gerade der ganzen Welt, wie verliebt sie ist!

Seit mehreren Monaten ist die "Only Murders in the Building"-Darstellerin an den amerikanischen Musikproduzenten Benny Blanco vergeben - und könnte offenbar nicht glücklicher sein.

Insidern zufolge sollen die beiden Turteltauben keine Zeit verlieren wollen und bereits über die nächsten Schritte ihrer noch recht frischen Beziehung nachdenken.

Die Ex-Freundin von Justin Bieber (29) sei bis über beide Ohren verliebt und fühle sich bereit, "das nächste Kapitel aufzuschlagen", berichtete unter anderem die Seite Radar Online.

Demnach soll der frühere Disney-Star einen regelrechten "Nestbauinstinkt" entwickelt haben und schon jetzt über eine Hochzeit und die Gründung einer eigenen Familie mit dem neuen Mann an ihrer Seite nachdenken, plauderte eine Quelle aus.

Das Liebesglück mit ihrem Benny habe bei Selena den Wunsch entfacht, bald Mutter zu werden.