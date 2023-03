Mobbing und Bodyshaming gehen nicht an ihr vorbei: Selena Gomez gibt "Lüge" zu!

Los Angeles (USA) - Selena Gomez (30) steckt zwischen Beurteilung und Verurteilung: Die Sängerin und Schauspielerin wird wegen ihrer Gewichtszunahme kritisiert und muss sich zusätzlich mit Hailey Biebers fieser Mobber-Clique auseinandersetzen. Nach außen gibt sich Selena stark, doch das Drama geht bei Weitem nicht einfach an der 30-Jährigen vorbei.

Besonders nach Selenas Auftritt auf den Golden Globes im Januar wurde anschließend der Körper der jungen Frau ins Visier genommen. © Jon Kopaloff / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Gomez sehe vor allem den Schönheitsmythos der heutigen Gesellschaft als problematisch, so das US-Magazin "Insider".

In der neuesten Episode der "Apple TV+"-Dokumentation "Dear..." ging der Megastar mit einem kritischen Brief an die Öffentlichkeit, welcher offenbarte, wie schwer das Bodyshaming eigentlich auf ihren Schultern lastet.

"Ich wurde beschämt, weil ich wegen meiner Lupus-Erkrankung zugenommen hatte", erklärte Selena.



"Ich habe gelogen. Ich ging online und postete ein Bild von mir und sagte: 'Es spielt keine Rolle.' während ich mir die Augen ausheulte, weil niemand es verdient, diese Dinge zu hören."

In dem bewegenden und ehrlichen Interview sprach sie auch über ihre Freundin Francia Raisa (34). Die "How I Met Your Father"-Schauspielerin hatte Gomez 2017 ihre Niere gespendet.