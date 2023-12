Selena Gomez beichtet Beauty-Eingriff: Hier hat sie nachhelfen lassen!

Selena Gomez (31) hat sich Botox spritzen lassen. © -/imageSPACE via ZUMA Press Wire/dpa

Operierte Wangenknochen, aufgespritzte Lippen oder gemachte Brüste - es gibt wohl kaum einen Schönheits-Eingriff, der Selena Gomez noch nicht unterstellt wurde.

Zuletzt spekulierten Fans der 31-Jährigen im Netz über das Gesicht und insbesondere die Wangen der "Only Murders in the Building"-Schauspielerin und waren sich sicher: Da wurde doch nachgeholfen!

"Mach deine Wangenfiller oder Implantate weg", forderte eine Followerin laut People in einem inzwischen gelöschten Kommentar bei Instagram, woraufhin sich die Justin-Bieber-Ex kurzerhand outete.

"Hahahaha, ich hatte Botox, Babygirl", antwortete Selena der Userin ohne Umschweife und setzte den wilden Spekulationen um ihr Aussehen damit ein Ende. Es ist das erste Mal, dass die 31-Jährige offen über einen kosmetischen Eingriff spricht.



Doch nicht alle optischen Veränderungen bei der Sängerin hängen tatsächlich mit Beauty-OPs zusammen. Selenas rundliches Gesicht, das in der Vergangenheit immer wieder für Gesprächsstoff bei ihren Fans gesorgt hatte, ist auf ihre Lupus-Erkrankung zurückzuführen, die Gomez Anfang des Jahres öffentlich gemacht hatte.

Durch die Medikamente gegen die Autoimmunkrankheit habe sie an Gewicht zugenommen - auch im Gesicht.