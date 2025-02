Süß oder geschmacklos? Selena Gomez bekommt Wanne voll mit Käse zum Valentinstag

Los Angeles (USA) - Liebe geht durch den Magen - auch bei Super-Promis! Sängerin und Schauspielerin Selena Gomez (32) bekam das am Valentinstag am eigenen Leib zu spüren.

Blanco servierte Gomez die Leckerei allerdings nicht gemütlich ans Sofa oder ins Bett: Er dachte in viel größeren Dimensionen! Seinen zwei Millionen Follower zeigte er zuerst einen mit Chips gepflasterten Holzboden, danach führte die Tortilla-Spur in Gomez' Badezimmer.

"Ich liebe dich" gebaut aus Tortilla-Chips und eine volle Käse-Wanne: wie romantisch! © Bildmontage: Screenshots/Instagram/itsbennyblanco

Blanco hatte die Wanne seiner Promi-Verlobten bis zum Rand mit flüssigem Käse gefüllt, filmte sich selbst beim Geschmackstest.

Ob Selena Gomez der Liebesbeweis geschmeckt hat, ist nicht bekannt. Allerdings liegt nahe, dass es die 32-Jährige eher herzhaft mag. Denn: Blanco schrieb unter sein Instagram-Video, dass seine Verlobte sich nicht viel aus Blumen machen würde.

Er selbst sei übrigens ein passabler Koch, wie er im Gespräch mit People verraten hatte. Der Musikproduzent würde es lieben, Menschen glücklich zu machen - vor allem mit Kochen. "Das gilt also für alle: meine Familie, meine Freundin, meine Freunde. Ich möchte ein Erlebnis schaffen", so der 36-Jährige.

Liebe scheint also wirklich durch den Magen zu gehen. Erst im Dezember gaben Blanco und Gomez ihre Verlobung bekannt, dateten sich zuvor rund ein Jahr. Zuletzt machte das Paar Schlagzeilen, als es die Veröffentlichung von Gomez' neuen Album "I Said I Love You First" angekündigt hatte.