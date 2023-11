Sexy Golf-Star will Werbung machen, doch kaum jemand schaut auf das Produkt

Mit solchen Posts begeistert Spiranac ihre Fans. Kritik nimmt sie mit Humor. © Screenshot/Instagram/_paige.renee

Die ehemalige Profi-Sportlerin präsentierte sich schlagfertig: "People come for the tits and stay for the tips." (Deutsch: Leute kommen wegen der Titten und bleiben für die Tipps.)

Weiterhin witzelte die 30-Jährige, dass sie diesen Slogan doch zu ihrem Profil-Zitat machen sollte. Das hat sie bis jetzt noch nicht in die Tat umgesetzt.

Spiranac war tatsächlich ein hoffnungsvolles Golf-Talent, musste 2017 den Traum von einer Profi-Karriere aus gesundheitlichen Gründen aufgeben. Danach beschloss sie, sich vor allem ihren Auftritten in den sozialen Medien zu widmen. Mit Erfolg, denn mittlerweile dürfte ihre Kasse über die Jahre ordentlich geklingelt haben.

Neben den knapp vier Millionen auf Instagram folgen ihr noch 1,5 Millionen Menschen auf TikTok, rund 354.000 Fans abonnierten ihren YouTube-Kanal.

Somit dürften ihr solche Kommentare herzlich egal sein. Sie wird ihre Anhängerschaft weiter mit freizügigen Golf-Tipps beglücken. Und vielleicht findet sie bald auch wieder die große Liebe, nachdem sie sich 2022 von ihrem Mann Steven Tinoco scheiden lassen hatte.