Heißer Pool-Look: Shania Geiss zieht im String-Bikini alle Blicke auf sich!

Shania Geiss (19) weiß, sich für ihre Fans gekonnt in Szene zu setzen. © Bildmontage: Instagram/shaniageiss (Screenshots)

Die jüngste Tochter von Unternehmer Robert Geiss (59) und seiner Frau Carmen (58) weiß sich in Szene zu setzen. Bereits seit mehr als zehn Jahren steht die hübsche Blondine im Rahmen der Reality-TV-Doku "Die Geissens" im Scheinwerferlicht.

Zu ihrem 19. Geburtstag stellten die restlichen Familienmitglieder kürzlich einige Kinderfotos ins Netz, die beweisen, dass Shania das Posieren in die Wiege gelegt wurde. Kein Wunder, immerhin war ihre Mutter früher mal ein gefragtes Fitness-Model.

Auf Instagram gewährt die gebürtige Monegassin immer wieder Einblicke in ihren glamourösen Alltag. Zuletzt genoss sie die strahlende Mittelmeersonne am Pool der "Villa Geissini" in Saint-Tropez.

Dabei heizte Shania ihren rund 650.000 Followern mal wieder gehörig ein. Vor einer Glastür, in der sich ihr Traumkörper spiegelte, knipste sie ein Selfie. Der Schnappschuss zeigt die Millionärstochter als sexy Bikini-Babe.

Der schwarze Zweiteiler mit Triangel-String-Höschen ist dabei so knapp geschnitten, dass er wirklich nur noch das Allernötigste bedeckt. So viel Haut präsentiert die 19-Jährige ihren Fans nur sehr selten.