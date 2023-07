Hättet Ihr sie erkannt? So sah Shirin David mit 19 aus

"Hätte die 19-jährige Babsi zu Kickz-Zeiten das alles mal gewusst, hätte sie bestimmt zweimal weniger heimlich im Lager geheult", schreibt sie zu dem Schnappschuss in ihrer Story, der ihr jüngeres Ich mit einer Freundin zusammen in einer Filiale der Sneaker-Kette "Kickz" zeigt.

Ihre Wandlungsfähigkeit hat Shirin David in ihrer Karriere oft unter Beweis gestellt: So sah die Wahlberlinerin noch 2020 aus. © Markus Scholz/dpa

Seither hat sich für die gebürtige Hamburgerin in der Tat viel getan: Von ihren Anfängen als Webvideo-Produzentin auf YouTube zur etablierten Rap-Künstlerin mit zwei Top-Ten-Alben - Tonträger Nummer drei soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Hinzu kommen Kinoauftritte in Filmen wie "Fack ju Göthe 2", Werbe-Deals und Shirins Jury-Tätigkeit in Shows wie "Deutschland sucht den Superstar" und "The Voice of Germany".

Es ist nicht das erste alte Foto, das Shirin David mit ihren Followern teilt: Bereits im April hatte die Influencerin ein Laufsteg-Bild aus dem Jahr 2014 gepostet.