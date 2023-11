Shirin David disst Bushido live auf Tour: "Kleiner Fisch"

Berlin - Der Beef zwischen Shirin David (28) und Bushido (45) geht in die nächste Runde: Auf ihrer aktuellen Tour konnte die Rapperin die Sticheleien nicht lassen und teilte erneut gegen den Dubai-Auswanderer aus.

Shirin David (28) hat aktuell ordentlich Oberwasser und stichelt gerne gegen die Konkurrenz. © Screenshot/TikTok/slobodan.eremija, Screenshot/Instagram/shirindavid (Bildmontage)

Aktuell präsentiert Shirin David ihre Bühnen-Skills auf ihrer ersten großen "Shirin David Livetour 2023". Geplant sind bis Ende des Jahres zehn Shows in zehn Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Doch kaum hat die 28-Jährige die ersten Konzerte in Stuttgart und Köln hinter sich gebracht, heißt es auch schon wieder: Beef is on! Ins Visier genommen hat Shirin zum wiederholten Male ihren aktuellen Lieblingsfeind Bushido.

In einem kurzen Konzert-Ausschnitt, der aktuell auf TikTok kursiert, performt Shirin David in kurzem rotem Kleidchen und passenden Stiefeln ihren Song "Juicy Money". In den Lyrics heißt es: "Und zog an euch allen vorbei (vroom) - Excuse-me-Money/Babsi backt die Plätzchen, das ist Cookie-Money ..."

Doch die darauffolgende Zeile dichtet die Musikerin spontan und überraschend um: "Bushido ist für mich ein kleiner Fisch - Sushi-Money." Bam, das hat gesessen!

Die neuesten Giftpfeile der "The Voice of Germany"-Jurorin gegen ihren Rap-Kollegen kommen nicht von ungefähr: In ihrem "DirTea Talk"-Podcast hatte Shirin bereits vor einigen Wochen frech erklärt, dass sie Bushido gerne einmal dissen würde.

Brisant: Zu Gast in besagter Folge war Shindy (35), der auch für einige Termine von Shirins Tour als Special Guest angekündigt ist. Zugleich zeigte sich der Rapper aus Bietigheim-Bissingen zuletzt wieder vereint mit Bushido, sogar über ein neues gemeinsames Album wird spekuliert.

Wem sich Shindy am Ende loyal gegenüber verhalten wird, muss sich erweisen. Die Sache birgt in jedem Fall einiges an Sprengstoff ...