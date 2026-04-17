Shirin David schießt in neuem Song gegen Merz und Gottschalk

Berlin - Rapperin Shirin David (31) teilt in ihrem neuen Song gegen Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) und Moderator Thomas Gottschalk (75) aus.

Shirin David (31) hat ihr neues Album angekündigt. © Peter Kneffel/dpa

In dem Track "LDNB" mit Rapper AK Ausserkontrolle rappt David, ohne Merz' Namen zu nennen: "Dürfte ich eine Frage an unseren Kanzler stell'n/ Wenn wir heiraten, darf ich Sie dann vergewalti—?".

Die Sängerin ("Bauch Beine Po") dürfte damit auf die viel kritisierte Entscheidung des Politikers im Jahr 1997 anspielen, gegen einen Gesetzentwurf gestimmt zu haben, der die Vergewaltigung in der Ehe in das Strafgesetzbuch aufnehmen sollte.

Ende 2024 hatte Merz den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft sowie der "Stuttgarter Zeitung" und den "Stuttgarter Nachrichten" erklärt, dass er heute anders abstimmen würde.

Vergewaltigung in der Ehe sei immer schon strafbar als Nötigung und als schwere Körperverletzung, so Merz. Er habe nie gegen die Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe gestimmt, sondern für eine Widerspruchsklausel, die den Opfern die Möglichkeit gegeben hätte, eine Strafverfolgung zu verhindern.