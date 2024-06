"Gehöre hier nicht mehr hin": Warum das "splash!" für Sido lange Zeit ein Tabu war

Gräfenhainichen - In nur drei Wochen werden Sänger, DJs und Rapper in Ferropolis wieder die Beats aufdrehen. Dass die Geschichte von Europas größtem Hip-Hop-Festival schon mehr als 25 Jahre zurückreicht, ist jedoch den Wenigsten bewusst. In der zweiteiligen Doku "Größer als Hip-Hop: Die Geschichte des splash!-Festivals" zeigt MDR die Ups und Downs des legendären Festivals aus Chemnitz .

1998 startete das "splash!"-Festival als eintägiger Jam in einem Jugendhaus. Heute pilgern Zehntausende Zuschauer nach Ferropolis. © Alexander Prautzsch/dpa-Zentralbild/dpa

Was 1998 als eintägiger Jam in einem Jugendhaus mit 1300 Zuschauern begann, gehört mittlerweile zum Pflichtprogramm eines Rap-Fans: Das "splash!"-Festival.

"Es war ja wirklich so, dass Leute aus der Szene gesagt haben: 'Niemals! Ihr habt keine Chance, ihr werdet komplett vor die Wand fahren'", erinnerte sich Geschäftsführer Mirko Roßner in der MDR-Doku-Reihe.

Doch wider Erwarten fassten sich der Chemnitzer und sein Team ein Herz, nahmen das Ding selbst in die Hand und veranstalteten 1999 am Stausee Oberrabenstein Deutschlands erstes Hip-Hop-Festival.

Nachdem in dem Jahr gleich vier Alben aus der Szene in den Top Ten gelandet waren, pilgerten rund 10.000 Menschen an den Chemnitzer See. Das Festival wurde ein voller Erfolg und schon im Jahr darauf gelang es, die Besucherzahlen zu verdoppeln, sodass schon bald eine neue Location hermusste.

Das Festival zog zunächst auf die stürmische Halbinsel Pouch in Anhalt-Bitterfeld, bevor es schließlich zwischen gigantischen Baggern in Ferropolis in Gräfenhainichen ein Zuhause fand.

Trotz alledem war die Geschichte des "splash!" keinesfalls von Erfolg gezeichnet. Seien es Fauxpas im Umgang mit Künstlern, Vorwürfe, zu kommerziell geworden zu sein, oder auch der drohende Bankrott. Das Festival musste so einiges einstecken und überstehen!