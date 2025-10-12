Wurde er mit Drogen erwischt? YouTuber Simon Desue sitzt wohl im Dubai-Knast
Hamburg/Dubai - Da droht einem richtig Ärger! YouTuber Simon Desue (34) soll wegen Drogenbesitzes in seiner Wahlheimat Dubai im Gefängnis sitzen.
Nach Bild-Informationen soll er dort im September gemeinsam mit dem Model Juliana S. (28) in seiner Villa festgenommen worden sein.
"Niemand hat zunächst davon erfahren, auch in den lokalen Medien wurde nicht darüber berichtet. Die Polizei hat wohl eine größere Menge einer flüssigen Droge bei ihm gefunden", berichtete ein Bekannter.
Desue, der mit bürgerlichem Namen Joshua Weißleder heißt und in Hamburg geboren wurde, droht nun sogar die Abschiebung. In Dubai geht die Polizei konsequent gegen Drogen-Delikte vor, selbst der Besitz von geringen Mengen Marihuana wird mit vier Jahren Haft geahndet, denn so ist die Mindeststrafe in der Millionen-Metropole.
Bislang hat sich der 34-Jährige noch nicht geäußert oder über einen Anwalt verlauten lassen, ob der Sachverhalt stimmt.
Simon Desue stand in Deutschland schon vor Gericht
Ärger mit den Behörden ist für Desue aber nichts Neues. 2020 stand er in Hamburg vor Gericht, weil er in einem seiner Videos behauptet hatte, er hätte sich Falschgeld besorgt. Im Prozess wurde er aber freigesprochen. Zudem war er auf dubiose Spender hereingefallen und warb mit unseriösen Angeboten.
Auch wenn der YouTuber immer wieder von seiner Protzwelt postete, seine millionenschwere Villa, sein Luxus-Sportwagen, der Privatjet, so zog er sich doch mehr und mehr zurück. "In den letzten Jahren ging es mir schlecht, mental komplett am Ende. Ich war nicht stark genug, bis ich an den Punkt kam, wo alles noch schlimmer wurde", gab er zu.
In Deutschland war Desue vor allem durch seine Videos auf YouTube bekannt geworden, wo ihm mehr als 4,2 Millionen Menschen folgen. 2013 nahm er als Kandidat an "Promi Big Brother" teil und zog sechs Jahre später mit der ehemaligen "Germany's Next Topmodel"-Kandidatin Enisa Bukvic (31) nach Dubai. Trotz Verlobung scheiterte die Beziehung allerdings.
Titelfoto: Screenshot/Instagram/simondesue