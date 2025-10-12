Wurde er mit Drogen erwischt? YouTuber Simon Desue sitzt wohl im Dubai-Knast

Hamburg/Dubai - Da droht einem richtig Ärger! YouTuber Simon Desue (34) soll wegen Drogenbesitzes in seiner Wahlheimat Dubai im Gefängnis sitzen.

YouTuber Simon Desue (34) protzte gerne mit seinem Luxusleben. Nun sitzt er in Dubai wohl im Gefängnis. © Screenshot/Instagram/simondesue

Nach Bild-Informationen soll er dort im September gemeinsam mit dem Model Juliana S. (28) in seiner Villa festgenommen worden sein.

"Niemand hat zunächst davon erfahren, auch in den lokalen Medien wurde nicht darüber berichtet. Die Polizei hat wohl eine größere Menge einer flüssigen Droge bei ihm gefunden", berichtete ein Bekannter.

Desue, der mit bürgerlichem Namen Joshua Weißleder heißt und in Hamburg geboren wurde, droht nun sogar die Abschiebung. In Dubai geht die Polizei konsequent gegen Drogen-Delikte vor, selbst der Besitz von geringen Mengen Marihuana wird mit vier Jahren Haft geahndet, denn so ist die Mindeststrafe in der Millionen-Metropole.

Bislang hat sich der 34-Jährige noch nicht geäußert oder über einen Anwalt verlauten lassen, ob der Sachverhalt stimmt.