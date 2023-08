Simon Desue in tiefer Krise: "Bin gebrochene Person"

Influencer Simon Desue (31) zog 2019 von Hamburg nach Dubai um. © Montage: Screenshot/Instagram/simondesue (2)

"Das ist für mich der schwierigste Post, den ich jemals gemacht habe, weil ich versuche, mich euch einmal zu öffnen", schrieb der nach Dubai ausgewanderte Hamburger auf Instagram. Sich im Internet zu öffnen, heiße auch gleichzeitig, sich verwundbar zu machen. Simon wollte es dennoch versuchen.

"In den letzten Jahren ging es mir schlecht. Mental komplett am Ende", so der 31-Jährige, der bürgerlich Joshua Weißleder heißt. Er war daher lange nicht aktiv, habe aufgehört, seinen rund 1,9 Millionen Followern Einblicke in sein Leben zu geben, und seit drei Jahren auf YouTube nichts gepostet.

"Der simple Grund ist, dass ich es nicht mehr schaffte." Selbst kurze Storys zu posten, konnte Simon nicht erstellen. Alles habe ihm wie eine riesige, unbezwingbare Herausforderung vorgekommen. "Das Leben an sich schien für mich wie ein Riesenkampf mit mir selbst." Hinter seiner Fassade sei er eine "gebrochene Person" – und habe es komplett verdrängt.

Die Sendung Dubai Diaries hat schließlich alles verändert. "Ich versuchte stark zu sein, doch brach vor der Kamera", schrieb der 31-Jährige. Anschließend habe er viele Nachrichten seiner Fans mit Hilfsangeboten bekommen. "Ich habe gesehen, dass die Leute mich endlich als Menschen gesehen haben". Dieses Gefühl habe er seit seinem Karrierestart vor 14 Jahren nicht mehr gekannt.