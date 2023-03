Sohn von Verona Pooth ist verliebt! Zeigt San Diego hier seine neue Freundin?

Mit einem süßen Schnappschuss machte San Diego Pooth (19) jetzt offenbar seine neue Liebe offiziell. © Instagram/san_diego_pooth (Screenshots, Bildmontage)

Seit rund zwei Jahren lebt der 19-Jährige nun schon nicht mehr bei seinen Eltern im nordrhein-westfälischen Meerbusch, sondern im Sonnenstaat Florida in den USA. Dort besucht der Promi-Spross eine private Sportakademie, um sich den Traum von einer Karriere als Profi-Golfer zu verwirklichen.

Neben den schulischen und sportlichen Verpflichtungen bleibt aber offenbar noch genügend Zeit für die Liebe. Denn wie Verona erst kürzlich verriet, hat ihr Erstgeborener in Übersee inzwischen sogar "eine Freundin gefunden". Diego selbst hatte sich bis dato noch nicht offiziell zu den Enthüllungen seiner Mutter geäußert.

Dafür sorgte der Beau jetzt mit einem Foto für Aufsehen. Auf dem Schnappschuss, den Diego in seiner Instagram-Story teilte, ist er in inniger Zweisamkeit mit einer jungen Frau zu sehen. Bei stimmungsvoller Abenddämmerung und in schicker Garderobe lächelt das Paar glücklich in die Kamera.

Ob es sich bei der Blondine tatsächlich um seine Liebste handelt?