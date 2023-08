Sonya Kraus sendet "Lebenszeichen" und Update an ihre Fans

Frankfurt am Main - Auf dem Instagram-Profil von Moderatorin und Schauspielerin Sonya Kraus (50) war es zuletzt auffällig ruhig - besorgniserregend ruhig, wie einige ihrer Fans und Freunde offenbar meinten. Aus diesem Grund sandte die Frankfurterin nun ein "Lebenszeichen" sowie ein "kleines Update", wie sie es nannte.

In der Folge hätten sich mehrere ihrer Freunde telefonisch bei ihr gemeldet, um zu fragen, ob mit der 50-Jährigen "alles fein" sei.

"Alles in Butter, mir geht's gut! 🌸", beginnt das Statement. Sie habe auf Instagram ein kleine "Sendepause" eingelegt, da sie aktuell "viel um die Ohren" habe.

Über die Tonspur des Videos ist nur der Wind zu hören, doch in dem dazu eingestellten Text äußert sich die Moderatorin ausführlich.

Der Clip zeigt Sonya mit verspiegelter Sonnenbrille und mit einem Bikini bekleidet an einem Strand, im Hintergrund sind Palmen zu sehen. Sie lächelt zufrieden in die Kamera ihres Smartphones, während der Seewind ihre Haare zerzaust.

Die 50-Jährige veröffentlichte am gestrigen Samstagabend ein kurzes Video auf der Plattform.

Sonya Kraus (50) veröffentlichte ein Instagram-Video als "Lebenszeichen" und schrieb dazu: "Alles in Butter, mir geht's gut! 🌸" © Montage: Screenshot/Instagram/sonyakraus

"Damit sich niemand sorgt, hier ein Lebenszeichen & kleines Update an der Zottelfront: Im Moment ist wilder Bob angesagt", geht der Text weiter.

Sonya Kraus spielte damit auf ihre Frisur an. Die Frankfurterin hatte infolge einer Krebs-Therapie ihre Haare größtenteils verloren. Im Februar ging sie zum ersten Mal seit Langem wieder zu einem Friseur.

Dem Instagram-Video ist anzusehen, wie glücklich die Moderatorin über ihre nachwachsenden Haare ist.

Mit einem weiteren Satz in dem Text zu dem Clip wandte sich Sonya an alle anderen Frauen, die infolge einer Krebs-Therapie ihre Haarpracht verloren haben: "Solltest Du gerade in der kahlen Phase stecken: Kojak-Köpfchen hoch - sie wachsen wieder nach💖💖💖", machte die Moderatorin allen Betroffenen Mut.

Über die verwendeten Hashtags zu dem Video wurde am Ende deutlich, dass die 50-Jährige sich zuletzt ganz bewusst von ihren Social-Media-Auftritten ferngehalten hat: "#digitaldetoxweek 😜" ist dort unter anderem zu lesen.