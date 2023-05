Sonya Kraus zeigt "große Premiere" und bittet Fans um Einschätzung

Frankfurt am Main - Moderatorin Sonya Kraus (49) geht auch mit harten Themen sehr offen um, ihre zurückliegende Krebs-Erkrankung und die damit einhergehende Therapie haben dies nur zu deutlich gezeigt. In diesem Zusammenhang feierte sie am gestrigen Montag eine Premiere auf Instagram.

Die Frankfurterin Sonya Kraus (49) ist als Moderatorin und Schauspielerin erfolgreich - ihre Karriere begann sie als Model. © Montage: Screenshot/Instagram/sonyakraus

Die Frankfurterin wandte sich mit einer Story an ihre rund 157.000 Follower auf der Foto-Plattform - sie stand offenbar kurz vor einer Fernsehaufzeichnung.

Sie trug ein bunt gemustertes Gewand und ihre blonden Haare waren zu einer voluminösen Frisur geformt - und genau darum ging es in der Story: um die Haare!

"So, große Premiere: Zum allerersten Mal mit den eigenen Haaren vor die Kamera", verriet Sonya mit freudigem Tonfall. Die Schauspielerin und Moderatorin trat über sehr lange Zeit hinweg stets mit Perücken auf, da sie infolge einer Chemotherapie ihre eigenen Haare größtenteils verloren hatte. Im Februar ging sie zum ersten Mal seit langem wieder zu einem Frisör.

"O mein Gott, also, das hat jetzt echt zehn Minuten gedauert, so eine lange Styling-Zeit bin ich gar nicht mehr gewohnt", plauderte Sonya freudestrahlend in der Instagram-Story vom Montag weiter.

Mit den Worten "Ich find's super, was meint Ihr?" wandte sie sich zum Schluss an ihre Fans und bat um deren Einschätzung zu der Frisur. Dazu zeigte sie in schneller Folge erst das "Daumen hoch"-, dann das "Daumen runter"-Zeichen.