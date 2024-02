Sonya Kraus zieht Grimasse für wichtige Brustkrebs-News

Frankfurt am Main - Moderatorin und Schauspielerin Sonya Kraus (50, "Glücksrad") machte ihre Brustkrebs-Erkrankung und die Folgen der daraus resultierenden Therapie öffentlich. Anlässlich des gestrigen Weltkrebs-Tags wandte sie sich abermals mit einem längeren Statement an alle betroffenen Frauen.

Sonya Kraus (50) hatte Brustkrebs, doch sie besiegte die Krankheit. Nach dem Ende der Therapie begannen auch ihre Haare wieder zu wachsen. © Screenshot/Instagram/sonyakraus

Die Frankfurterin veröffentlichte ein Instagram-Reel, in dem sie direkt zu ihren Followern sprach.

In der Beschreibung zu dem Clip stellte sie unumwunden dar, dass es sich um eine "kleine 'Think Pink'-Hoffnungsbotschaft" handele, die sich an alle Frauen richte, die gegenwärtig mit aus der Krebs-Therapie herrührendem Haarverlust zu kämpfen hätten.

Auch Sonya, die seit jeher für ihre voluminöse Haarpracht bekannt war, verlor während des Kampfs gegen den Brustkrebs einen großen Teil ihrer Haare - und zeigte dies sogar ihren Fans auf Instagram.

"Ich werde immer wieder gefragt: 'Chemotherapie und Haare, warum hattest Du keine komplette Glatze?'", sagte die 50-Jährige am Beginn des veröffentlichten Reels.