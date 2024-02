Erster "Let's Dance"-Tag ist geschafft! Sophia Thiel: "Man hat Angst in meinen Augen gesehen"

"Ich habe so geschwitzt", schildert Thiel in einer von drei Storys, die sie nach dem ersten Tanztraining der 17. Staffel der RTL -Show am Dienstagabend im Hotel aufgenommen und danach direkt ins Netz gestellt hat. "Ich sehe dementsprechend fertig aus."

Kann die Influencerin auf dem Parkett überzeugen? Ihre rund 1,3 Millionen Menschen umfassende Instagram-Followerschaft wird die Daumen drücken. © Felix Hörhager/dpa

Auch zu dem Outfit, das die Influencerin an diesem Freitagabend in der ersten Folge der neuen Staffel tragen wird, hat sie etwas zu berichten. Zwar stand das Fitting erst noch an, im zweiten Clip erklärt Thiel jedoch, dass sie bereits eine Skizze gesehen habe.



"Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet und meine Nervosität ist dadurch nicht gesunken - ganz im Gegenteil", lautet ihr erstes Fazit. Ihre große Aufregung werde sich vor der ersten Liveshow auch sicherlich nicht legen. "Ich bin mega gespannt."

Sie selbst freue sich "jetzt richtig hart auf eine Dusche", ehe es dann in den kommenden zwei Tagen mit dem "Vollgas-Training" weitergehe.

Feste Tanzpartner haben die 28-Jährige und die 13 anderen Promis übrigens bislang nicht. Mit wem sie das Parkett letztlich unsicher machen darf, werden ihre Fans erst am Freitagabend zur Primetime um 20.15 Uhr auf RTL sehen.

Das wiederum bereitet Thiel wenig Kopfzerbrechen, da bislang alles an eine "große Familie" erinnere und alle extrem nett seien. "Groß und stabil wäre immer noch ganz von Vorteil", spielt Thiel allerdings auf eine Aussage vor dem ersten Treffen - in der sie sich offenbar bestärkt fühlt - an, nachdem sie mitbekommen habe, "was man alles anstellen muss".