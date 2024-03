Sophia Thiel bei "Let's Dance": Alexandru Ionel schwärmt von "geiler" Partnerin

Köln - In wenigen Stunden geht es für das "Team Soale" wieder zur Sache! Bei " Let's Dance " steht für Sophia Thiel und Tanzpartner Alexandru Ionel (29) der nächste Auftritt auf dem Programm. Die 28-Jährige ist nicht wirklich zufrieden.

Können Sophia Thiel (28) und Tanzpartner Alexandru Ionel (29) Jury und Fans von sich überzeugen? © Montage: Rolf Vennenbernd/dpa, Screenshot/Instagram Sophia Thiel

Zu "Rhythm Is A Dancer" von SNAP! aus dem Jahr 1992 möchten beide am heutigen Freitagabend die Jury um den knallharten Joachim Llambi (59) und ihre Fans an den Bildschirmen davon überzeugen, dass ein Ticket für die nächste Runde verdient ist.

Da die Influencerin auch in der laufenden Woche auf Instagram wie gewohnt erneut einige Einblicke gewährt hat, dürfte den 1,3 Millionen Menschen, die ihr derzeit auf der Plattform folgen, jedoch klar sein, dass das kein Selbstläufer werden wird.

Geprägt von so manchen Höhen, aber auch nicht weniger Tiefen ist Thiel beim Tanz der Woche, dem Paso Doble, wieder bis ans eigene Limit gegangen.

Am dritten Trainingstag konnte die Choreo dann endlich erstmals komplett durchgetanzt werden.

Während die Bayerin im Anschluss mit sich und der Welt haderte, verstand es Ionel, in einem Clip als Motivator zu glänzen.

"Morgen heißt es dann putzen, putzen und nochmals putzen", hatte Thiel mit Blick auf den weiterhin notwendigen Feinschliff erklärt - und ihren Worten gemeinsam mit ihrem Parkettpartner im Anschluss auch Taten folgen lassen.