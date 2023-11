Sophia Thiel lässt es im Gym richtig krachen: Fotos bringen ihre Fans ins Schwitzen!

München/Berlin - Sophia Thiel lässt es im Gym wieder so richtig krachen. Das sieht man der 28-Jährigen auch an. Jetzt hat die Sportbegeisterte mit zwei neuen Schnappschüssen ihre Followerschaft auf Instagram ins Schwitzen gebracht.

Mehr als 54.000 Likes, eine Flut an Emojis und viele lobende Worte sagen dennoch alles. "Du siehst einfach nur Bombe aus", ist etwa in dem Kommentarbereich des Beitrags zu lesen. Oder auch: "Wahnsinn, Du siehst einfach unglaublich aus!!! Hammer!" Thiel sei "atemberaubend", schlichtweg eine "Powerfrau" und "Maschine", befinden die Fans der Bayerin. "Du bist ne Granate."

Auf dem zweiten der beiden Schnappschüsse, die beim oder kurz nach dem Training entstanden sein müssen, lässt sie zudem ihre Muskeln spielen und somit alle Interessierten an ihren sehr beachtlichen Fortschritten der vergangenen Wochen und Monate teilhaben. Manch einer hätte allerdings sicherlich gerne auch die Rückenreflexion im Spiegel gesehen.

Kopfhörer runden ihr Sportoutfit ab. In der Hand hält eine beeindruckend fit und vor allem extrem selbstbewusst aussehende Thiel ihr Handy, um die beiden Selfies aufzunehmen, welche bei vielen der mehr als 1,3 Millionen Menschen, die ihr auf der Social-Media-Plattform folgen, bestens ankommen.

Zu sehen ist die gebürtige Rosenheimerin, die seit einiger Zeit allerdings eine Wahl-Berliner geworden ist und gerade erst in der Hauptstadt eine neue Wohnung bezogen hat , im Fitnessstudio ihrer Wahl zufrieden lächelnd vor einem Spiegel stehend.

Was in puncto Form bei der 28-Jährigen zukünftig noch drin ist? Darüber wird Thiel ihre Followerschaft sicherlich mit Bildern und Videos auf dem Stand halten. Doch nicht nur ihre Muskeln stellt die Influencerin in den Vordergrund, auch die Themenbereiche Depressionen und mentale Gesundheit spielen für sie eine wichtige Rolle - und das aus Erfahrung.