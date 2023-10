Sophia Thomalla geht auf Klima-Kleber und Öffentlich-Rechtliche los

"Dafür, dass sich der Sender mit Beitragsgeldern finanzieren lässt, hätten wir meines Erachtens auch ein Recht auf eine Berichterstattung gehabt, die WIRKLICH im Interesse der Deutschen steht. Stattdessen üben die Öffentlich-Rechtlichen einen enormen Druck aus, was wir als gut und schlecht empfinden dürfen", heißt es in ihrem Wut-Statement.

In ihrer Instagram-Story lässt die Beauty Dampf ab, weil das ZDF bzw. Jugendsender ZDF Neo es gewagt hat, eine Serie ("Aufgestaut") über Klima-Kleber zu drehen. Grund genug auszuteilen, denn laut Bild werden diese in der Dramödie verherrlicht.

Stattdessen kriegt auch die "Letzte Generation" ihr Fett weg. Authentisch findet die "Are You The One"-Moderatorin die Klima-Kleber definitiv nicht, denn auch sie fliegen in den Urlaub.

"Wenn ich Aktivist sein möchte, dann muss ich mich auch selber so verhalten. Sie werfen Anderen moralisches Fehlverhalten vor im Zuge des Aktivismus, aber halten es selbst nicht ein", bezieht sie sich auf den Bali-Urlaub einiger Aktivisten der "Letzten Generation". Dieser hatte der Bewegung vor einigen Monaten viel Kritik eingebracht.

Zu guter Letzt teilt die 34-Jährige auch noch gegen Luisa Neubauer (27) aus, weil diese "das Ganze" mit "lieber Doppelmoral als keine Moral" gerechtfertigt habe. "Doppelmoral ist keine Moral. Kannste keinem erzählen", stichelt Thomalla.