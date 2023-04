Sophia Thomalla haut selbst die Schöneberger mit Quiz-Outfit um, nur Alex Zverev ist irritiert

"Typisches Quizshowoutfit! Das presst Blut in den Kopf", witzelte die Schöneberger in ihrem Kommentar zu den Bildern und fand es einfach "Bombe".

Auf dem zweiten Foto der Reihe präsentiert sie dann ihr gewähltes Outfit in voller Pracht: Sie hat sich für eine enge dunkle High-Waist-Hose mit genauso engem güldenem Top und offenen Schuhen entschieden.

Einer der Schnappschüsse zeigt die Berlinerin in der Tat bei den Vorbereitungen auf ihren Auftritt, denn sie schminkt sich gerade mit einem Lippenstift. Ein Monitor im Hintergrund der Garderobe zeigt, dass sie offenbar bei "Wer weiß denn sowas" zu Gast sein und sich entweder mit Elton (52) oder Bernhard Hoëcker (53) den skurrilen Fragen von Moderator Kai Pflaume (55) stellen wird.

Thomalla befand sich der Aufnahme für Dreharbeiten zu einer ARD-Quizshow in Hamburg , wie sie im Kommentar zu ihrem Posting wissen ließ. "Quizshow preparations 🫣😉 @ard", schrieb sie kurz und knapp.

Während Barbara Schöneberger (49) Sophia Thomallas Instagram-Beitrag feierte, sorgte Alexander Zverev (25) mit seinem Kommentar für Verwirrung. © Maximilian Haupt/dpa, Joerg Carstensen/dpa (Bildmontage)

"So eng kann kein Outfit sein, damit bei mir da oben genügend ankommt", konterte Sophia schlagfertig wie eh und je. Beide Promi-Damen wurden für ihren kleinen Schlagabtausch von den Followern gefeiert. "Das presst das Blut bei mir ganz woanders hin", bemerkte ein User frech in diesem Zusammenhang.

Auch Evelyn Burdecki (34) fand Gefallen an Thomallas Look und ließ Herz- und Flammen-Emojis für sich sprechen. Diesem Beispiel folgten natürlich auch unzählige weniger prominente Nutzer und feierten ihren Liebling in der Kommentarspalte.

Allerdings wurden auch wieder einmal Stimmen laut, die die 33-Jährige für ihre extrem schlanke Figur kritisierten und ihr rieten, ein wenig Gewicht zuzulegen.

Und dann wäre da noch ein sonderbarer Kommentar von Sophias Freund Alexander Zverev (25) zu erwähnen: "Also vor 20 Minuten warst Du irgendwie noch nicht in Hamburg", stellte er verwundert fest.

Eine Reaktion auf Zverevs Feststellung blieb Sophia Thomalla bislang schuldig. Lediglich einige Fans reagierten belustigt auf die Aussage des Tennis-Stars.