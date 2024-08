Sophia Thomalla längst mit Zverev verheiratet? Sie verplappert sich im TV!

"Mein Göttergatte hat auch eine gewonnen. Im Tennis. In Tokio", so die 34-Jährige.

Weitab der Öffentlichkeit heiraten? Das wäre nicht das erste Mal für die Moderatorin. © Screenshot Instagram: sophiathomalla

Der "Are you the One"-Moderatorin wird nicht bewusst gewesen sein, dass sie mit diesem Satz eine riesige Diskussion auslösen würde.

Die erste heimliche Hochzeit wäre es für Sophia nicht. Mit ihrem Ex-Mann Andy LaPlegua (48) trat sie 2016 ganz still und heimlich, weitab der Öffentlichkeit, vor den Traualtar.

Ihr Management habe sich in Anbetracht ihrer jüngsten Äußerung aber bereits bei BILD gemeldet und zu verstehen gegeben: Die Bezeichnung "Göttergatte" war lediglich liebevoll gemeint. Die beiden sind nicht verheiratet.

Somit sollten alle Spekulationen vom Tisch sein.

Und ganz nebenbei: Dragqueen Pam Pengco konnte die Frage von Sophia mit "Birgit Fischer" richtig beantworten.